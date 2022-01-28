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Джилл Байден встретила гостей в открытых дизайнерских туфлях и без педикюра

Джо Байден принял в Белом доме гостей по случаю выхода на пенсию члена Верховного суда Стивена Брейера. Первая леди тоже присутствовала на приеме и радушно приветствовала супругу юриста Джоанну Брейер. Для мероприятия в резиденции Джилл Байден выбрала безупречно скроенный костюм и любимые дизайнерские туфли. Правда, без конфузов не обошлось: об одной маленькой, но важной детали она явно забыла.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джилл Байден

Фото: Globallook

Как и подобает супруге президента, Джилл подготовила элегантный образ для встречи с гостями. В ход пошел эффектный черный костюм на базе приталенного жакета с пышной баской и классической юбки-карандаша, открывшей стройные ноги первой леди с лучших ракурсов. Дополнили образ жемчужные украшения в духе образцовых домохозяек из пятидесятых и узнаваемые туфли-слингбэки Christian Dior. Они-то и раскрыли маленькую оплошность миссис Байден, которая явно забыла записаться на педикюр.

Джилл Байден

Globallook

Джилл Байден в слингбэках Dior

Globallook

Подобный конфуз может случиться каждым, но есть масса способов его избежать. И для этого совсем не обязательно проводить несколько часов в салоне. Эксклюзивно для Passion.ru эксперты раскрыли пару секретов домашнего педикюра, которые помогут получить результат не хуже, чем у профессионального мастера. Подробности — здесь.

Фото: Globallook / Eastnews

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