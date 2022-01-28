Джилл Байден встретила гостей в открытых дизайнерских туфлях и без педикюра
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Как и подобает супруге президента, Джилл подготовила элегантный образ для встречи с гостями. В ход пошел эффектный черный костюм на базе приталенного жакета с пышной баской и классической юбки-карандаша, открывшей стройные ноги первой леди с лучших ракурсов. Дополнили образ жемчужные украшения в духе образцовых домохозяек из пятидесятых и узнаваемые туфли-слингбэки Christian Dior. Они-то и раскрыли маленькую оплошность миссис Байден, которая явно забыла записаться на педикюр.
Globallook
Globallook
Подобный конфуз может случиться каждым, но есть масса способов его избежать. И для этого совсем не обязательно проводить несколько часов в салоне. Эксклюзивно для Passion.ru эксперты раскрыли пару секретов домашнего педикюра, которые помогут получить результат не хуже, чем у профессионального мастера. Подробности — здесь.
Фото: Globallook / Eastnews