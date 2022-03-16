Всем бы так в 58: звезда «Друзей» Лиза Кудроу показала фигуру в комбезе с декольте
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Лиза Кудроу имеет пару модных козырей в рукаве. Звезда все чаще показывает стильные и утонченные образы, которые подчеркивают естественную красоту.
Знаменитость появилась на премьере фильма «Лучше Нейт, чем когда-либо» в Голливуде. Лиза примерила элегантный облегающий образ, который подчеркнул ее стройную фигуру. Вот бы всем выглядеть так к 60 годам!
Голливудская звезда выбрала приталенный черный комбинезон с декольте. Наряд дополнил пояс, эффектно подчеркнувший талию актрисы. Завершающие штрихи — минималистичные туфли и сияющие украшения.
Фото: Globallook
«Друзья» — культовый сериал, который можно пересматривать вечно. Актеры, исполнившие роли любимых героев, поделились правдой о романах на съемочной площадке. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Dpa