passion.ru
1 мин.

Всем бы так в 58: звезда «Друзей» Лиза Кудроу показала фигуру в комбезе с декольте

Лиза Кудроу точно знает секрет вечной молодости. Звезде 58 лет, но она почти не изменилась с момента выхода культового ситкома «Друзья». Голливудская красавица заметно похорошела и радует поклонников эффектными появлениями. Смотрим и обсуждаем новый выход актрисы!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Лиза Кудроу

Фото: Eastnews

Лиза Кудроу имеет пару модных козырей в рукаве. Звезда все чаще показывает стильные и утонченные образы, которые подчеркивают естественную красоту.

Знаменитость появилась на премьере фильма «Лучше Нейт, чем когда-либо» в Голливуде. Лиза примерила элегантный облегающий образ, который подчеркнул ее стройную фигуру. Вот бы всем выглядеть так к 60 годам!

Голливудская звезда выбрала приталенный черный комбинезон с декольте. Наряд дополнил пояс, эффектно подчеркнувший талию актрисы. Завершающие штрихи — минималистичные туфли и сияющие украшения.

Всем бы так в 58: звезда «Друзей» Лиза Кудроу показала фигуру в комбезе с декольте

Фото: Globallook

«Друзья» — культовый сериал, который можно пересматривать вечно. Актеры, исполнившие роли любимых героев, поделились правдой о романах на съемочной площадке. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Dpa

Новости партнеров
О чем говорят