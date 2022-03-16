Всем бы так в 58: звезда «Друзей» Лиза Кудроу показала фигуру в комбезе с декольте

Лиза Кудроу имеет пару модных козырей в рукаве. Звезда все чаще показывает стильные и утонченные образы, которые подчеркивают естественную красоту.

Знаменитость появилась на премьере фильма «Лучше Нейт, чем когда-либо» в Голливуде. Лиза примерила элегантный облегающий образ, который подчеркнул ее стройную фигуру. Вот бы всем выглядеть так к 60 годам!

Голливудская звезда выбрала приталенный черный комбинезон с декольте. Наряд дополнил пояс, эффектно подчеркнувший талию актрисы. Завершающие штрихи — минималистичные туфли и сияющие украшения.