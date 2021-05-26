Актеры «Друзей» рассказали о романах на съемочной площадке

«Если бы начали встречаться, происходили бы какие-то странности. Это могло все испортить, - добавил Мэтью. - Так что мы сохранили дружбу и стали действительно близкими. И по сей день ими остаемся». «Мы не хотели ставить под угрозу какие-либо прекрасные отношения и дружбу, которые мы формировали», - добавил Дэвид.

Партнерши Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу, в отличие от мужчин, не вспомнили, что было какое-либо правило на запрет романтических связей.

«Я не помню ни одного договора», - сказала озадаченная Джен. Лиза напомнила, что во время съемок была помолвлена (актриса вышла замуж за французского рекламного менеджера Мишеля Стерна в 1995 году), а Кортни добавила: «Это прекрасная идея, но я не помню, чтобы мы говорили о дружбе».