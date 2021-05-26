Актеры «Друзей» рассказали о романах на съемочной площадке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram/@tvshowpilot
Ситком снимали с 1994 по 2004 год. Выяснилось, что название сериала подходило и к актерской группе. «У нас было правило, которое было действительно важно для нас шестерых, чтобы мы поддерживали дружбу», - уточнил Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в любимом сериале молодежи 90-х.
Мэтью вместе со своими коллегами Дэвидом Швиммером и Мэттом ЛеБланком отметил в интервью, что все дорожили теплыми связями.
«Если бы начали встречаться, происходили бы какие-то странности. Это могло все испортить, - добавил Мэтью. - Так что мы сохранили дружбу и стали действительно близкими. И по сей день ими остаемся». «Мы не хотели ставить под угрозу какие-либо прекрасные отношения и дружбу, которые мы формировали», - добавил Дэвид.
Партнерши Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу, в отличие от мужчин, не вспомнили, что было какое-либо правило на запрет романтических связей.
«Я не помню ни одного договора», - сказала озадаченная Джен. Лиза напомнила, что во время съемок была помолвлена (актриса вышла замуж за французского рекламного менеджера Мишеля Стерна в 1995 году), а Кортни добавила: «Это прекрасная идея, но я не помню, чтобы мы говорили о дружбе».
Фото: Instagram/@friends.geo, Instagram/@tvshowpilot
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