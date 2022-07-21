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Всего 5700 рублей: королева Летиция показала идеальное платье на лето

Король Филипп VI и королева Летиция наградили студентов стипендиями в Мадриде. Для мероприятия Ее Величество выбрала образ, который удачно вписался в его контекст, а заодно — в жару, которая в испанской столице приблизилась к отметке сорок. Предлагаем взять мастер-класс на тему того, как оставаться элегантной в летний зной!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

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Для выхода в свет королева Летиция выбрала летящее платье с эффектом оптической иллюзии: издалека кажется, что оно в классический горошек, но при детальном рассмотрении появляется легкая абстракция. Наряд из коллекции испанского массмаркет-бренда Massimo Dutti, кстати, совсем не новый: впервые монаршая особа выгуливала его еще в 2020 году. Стоимость платья тогда составляла около 5700 рублей.

Образ дополнила любимая обувь первых леди и аристократок — эспадрильи на танкетке. Ее Величество предпочла биколорную пару бренда Macarena Shoes. В завершение — лаконичные украшения CXC jewellery.

Король Филипп VI и Королева Летиция

Globallook

Королева Летиция

Globallook

Ранее королева Летиция продемонстрировала, как носить Барби-цвета в текущем сезоне. В ход пошло эффектное платье цвета фуксии ее любимой марки Carolina Herrera. Мы пробежались по горячим следам и нашли несколько остромодных моделей в коллекциях российских брендов — явки и пароли сдаем в материале Passion.ru!

Фото: Globallook

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