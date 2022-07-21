Всего 5700 рублей: королева Летиция показала идеальное платье на лето

Для выхода в свет королева Летиция выбрала летящее платье с эффектом оптической иллюзии: издалека кажется, что оно в классический горошек, но при детальном рассмотрении появляется легкая абстракция. Наряд из коллекции испанского массмаркет-бренда Massimo Dutti, кстати, совсем не новый: впервые монаршая особа выгуливала его еще в 2020 году. Стоимость платья тогда составляла около 5700 рублей.

Образ дополнила любимая обувь первых леди и аристократок — эспадрильи на танкетке. Ее Величество предпочла биколорную пару бренда Macarena Shoes. В завершение — лаконичные украшения CXC jewellery.