Всего 5700 рублей: королева Летиция показала идеальное платье на лето
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Для выхода в свет королева Летиция выбрала летящее платье с эффектом оптической иллюзии: издалека кажется, что оно в классический горошек, но при детальном рассмотрении появляется легкая абстракция. Наряд из коллекции испанского массмаркет-бренда Massimo Dutti, кстати, совсем не новый: впервые монаршая особа выгуливала его еще в 2020 году. Стоимость платья тогда составляла около 5700 рублей.
Образ дополнила любимая обувь первых леди и аристократок — эспадрильи на танкетке. Ее Величество предпочла биколорную пару бренда Macarena Shoes. В завершение — лаконичные украшения CXC jewellery.
Globallook
Globallook
Ранее королева Летиция продемонстрировала, как носить Барби-цвета в текущем сезоне. В ход пошло эффектное платье цвета фуксии ее любимой марки Carolina Herrera. Мы пробежались по горячим следам и нашли несколько остромодных моделей в коллекциях российских брендов — явки и пароли сдаем в материале Passion.ru!
Фото: Globallook