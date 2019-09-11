Аксессуар за 400 рублей: Кейт Миддлтон подобрала бюджетные серьги к дизайнерскому платью

Герцогиня взяла за основу творение своего любимого дизайнера (Эмилии Викстед) – приталенное платье-миди с флористическим принтом в небесно-голубом оттенке. Дополнили дневной look туфли молочного цвета на высокой танкетке. На контрасте с роскошным сапфиром, красующимся на помолвочном кольце Кейт, сыграли золотистые серьги, стоимость которых – всего 400 рублей, как сообщает The Sun. Сейчас модель буквально разлетается на распродаже, и ее цена не превышает 150 рублей.
Представительницы королевских семей поддерживают демократичные бренды, активно используя бюджетную одежду и аксессуары в своих образах. Недавно в кардигане за 6 500 рублей была замечена и Меган Маркл.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Dpa
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