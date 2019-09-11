Аксессуар за 400 рублей: Кейт Миддлтон подобрала бюджетные серьги к дизайнерскому платью

Представительницы королевских семей поддерживают демократичные бренды, активно используя бюджетную одежду и аксессуары в своих образах. Недавно в кардигане за 6 500 рублей была замечена и Меган Маркл.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Dpa

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!