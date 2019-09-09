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Кулон с инициалами любимых мужчин и кардиган за 6500 рублей: Маркл в бюджетном наряде посетила теннисный матч

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Фото: Globallook

Меган Маркл посетила теннисный матч, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс. Несмотря на то, что родных не было рядом, герцогиня в буквальном смысле держала их у сердца.

Маркл надела золотой кулон на цепочке с гравировкой «H» (Harry) и «А» (Archie) – первыми буквами имен мужа и сына, как сообщает The Sun. Лаконичное украшение декорировано бриллиантом. Стоимость крошечных кулонов в каталоге бренда варьируется от 8 до 16 тысяч рублей. Наряд, котором Меган появился на турнире, также достаточно бюджетный. На ней – джинсовое платье-рубашка с поясом за 10 000 рублей и кардиган дымчато-серого цвета за 6 500 рублей. Образ дополнен черными очками-авиаторами и вместительным шоппером.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Globallook, архивы пресс-служб

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