Кулон с инициалами любимых мужчин и кардиган за 6500 рублей: Маркл в бюджетном наряде посетила теннисный матч

Маркл надела золотой кулон на цепочке с гравировкой «H» (Harry) и «А» (Archie) – первыми буквами имен мужа и сына, как сообщает The Sun. Лаконичное украшение декорировано бриллиантом. Стоимость крошечных кулонов в каталоге бренда варьируется от 8 до 16 тысяч рублей. Наряд, котором Меган появился на турнире, также достаточно бюджетный. На ней – джинсовое платье-рубашка с поясом за 10 000 рублей и кардиган дымчато-серого цвета за 6 500 рублей. Образ дополнен черными очками-авиаторами и вместительным шоппером.