Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали эффектный family look с детьми

На мероприятие отправились всей семьей — на общих снимках не видно только принца Луи. Королевская чета продемонстрировала эффектный family look: 8-летний принц Джордж повторил образ папы с костюмом цвета Navy и галстуком в горошек, который сочетался с платьем Кэтрин.

Сама герцогиня выбрала платье Alessandra Rich с пышными рукавами и акцентом на талии (истинная леди всегда знает, как подчеркнуть свои козыри). Дополнили образ классические лодочки, миниатюрный клатч-минодьер и шляпка-канотье Lock & Co. 6-летняя Шарлотта выгуляла двубортное пальто в паре с лакированными балетками, которые, как и подобает принцессе, надела с плотными колготками.