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Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали эффектный family look с детьми

28 марта Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись из королевского тура по Багамам, где целую неделю были без детей. Несмотря на длительный перелет, разницу в климате и часовых поясах, герцоги тут же приступили к родительским и монаршим обязанностям. Джетлаг не повод пропускать утреннюю службу в Вестминстерском аббатстве, посвященную покойному супругу Елизаветы II Филиппу, герцогу Эдинбургскому.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

Фото: Globallook

На мероприятие отправились всей семьей — на общих снимках не видно только принца Луи. Королевская чета продемонстрировала эффектный family look: 8-летний принц Джордж повторил образ папы с костюмом цвета Navy и галстуком в горошек, который сочетался с платьем Кэтрин.

Сама герцогиня выбрала платье Alessandra Rich с пышными рукавами и акцентом на талии (истинная леди всегда знает, как подчеркнуть свои козыри). Дополнили образ классические лодочки, миниатюрный клатч-минодьер и шляпка-канотье Lock & Co. 6-летняя Шарлотта выгуляла двубортное пальто в паре с лакированными балетками, которые, как и подобает принцессе, надела с плотными колготками.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Фото: Globallook

Всего день назад Кейт Миддлтон примеряла шелка и чайные платья, которые приберегла на окончание королевского турне. На последний образ не поскупилась: он обошелся ей больше 700 000 рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

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Фото: Globallook

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