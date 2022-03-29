Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали эффектный family look с детьми
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Фото: Globallook
На мероприятие отправились всей семьей — на общих снимках не видно только принца Луи. Королевская чета продемонстрировала эффектный family look: 8-летний принц Джордж повторил образ папы с костюмом цвета Navy и галстуком в горошек, который сочетался с платьем Кэтрин.
Сама герцогиня выбрала платье Alessandra Rich с пышными рукавами и акцентом на талии (истинная леди всегда знает, как подчеркнуть свои козыри). Дополнили образ классические лодочки, миниатюрный клатч-минодьер и шляпка-канотье Lock & Co. 6-летняя Шарлотта выгуляла двубортное пальто в паре с лакированными балетками, которые, как и подобает принцессе, надела с плотными колготками.
Фото: Globallook
Всего день назад Кейт Миддлтон примеряла шелка и чайные платья, которые приберегла на окончание королевского турне. На последний образ не поскупилась: он обошелся ей больше 700 000 рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
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Фото: Globallook