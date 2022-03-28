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Кейт Миддлтон спустила около 735 000 рублей на финальный образ для королевского тура
Неделя у принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошла насыщенно — напомним, что супруги путешествовали по Багамам в рамках королевского тура. Финальный аккорд герцогиня Кембриджская поставила красиво, устроив дефиле к трапу самолета в драматичном платье. Кстати, по стоимости образ получился совсем не демократичный, зато под стать истинной королеве.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook
Кэтрин, бесспорно, само очарование — даже отсутствие телесных колготок вопреки королевскому протоколу не подпортило репутацию самой элегантной монаршей особы. Герцогиня выгуляла тяжелую модную артиллерию: силуэтное чайное платье Alessandra Rich с баской и пышными рукавами-«фонариками» за 1655 фунтов, любимые лодочки Gianvito Rossi за 560 фунтов и миниатюрный клатч Ferragamo. Венчали аутфит лаконичные жемчужные серьги за 3400 фунтов стерлингов.
Фото: Globallook
Travel-капсула Кейт Миддлтон заслуживает отдельного внимания, поэтому за сменой нарядов герцогини мы следили неустанно. Хронику самых ярких образов ищите в ежедневных отчетах Passion.ru по горячим следам королевского турне. Подробности — по ссылке.
Фото: Globallook