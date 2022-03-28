Мода Сегодня в 14:11 1 мин. a A

Кейт Миддлтон спустила около 735 000 рублей на финальный образ для королевского тура

Неделя у принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошла насыщенно — напомним, что супруги путешествовали по Багамам в рамках королевского тура. Финальный аккорд герцогиня Кембриджская поставила красиво, устроив дефиле к трапу самолета в драматичном платье. Кстати, по стоимости образ получился совсем не демократичный, зато под стать истинной королеве.