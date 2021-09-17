Все лучшее сразу: Ксения Собчак выгуляла костюм за 348 500 рублей

Первое и главное — жаккардовый костюм Gucci с узнаваемой монограммой модного Дома. Брюки-клеш и завышенная линия талии визуально делают ноги бесконечными, а в помощь им — блейзер правильной длины (ниже середины бедра). Стоимость двойки — 4 800 долларов (около 348 500 рублей по нынешнему курсу). Разбавил образ остромодный травянисто-зеленый оттенок шифоновой блузы с бантом и бархатных лодочек Age of Innocence за 23 800 рублей. В завершение — замшевый клатч Hermès, акцентные серьги в этно-стиле и увесистые золотые браслеты.

Не так давно Ксения Собчак восхищалась новой политикой бренда Gucci: Алессандро Микеле решил повторить самые популярные вещи из коллекций прошлых лет и поднял на них цены в несколько раз. Зато Ксения Анатольевна вовремя успела обзавестись платьем с принтом в виде чертополоха и сэкономить на модном трофее. Подробности с фото ищите на Passion.ru.