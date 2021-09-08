Ксения Собчак выгуляла платье за рекордные 403 500 рублей

Ксения Собчак выгуляла модный трофей 2015 года — летящее макси-платье Gucci с принтом в виде цветущего чертополоха. Телеведущая возмутилась (и восхитилась одновременно) политикой модного Дома, который сейчас впереди планеты всей благодаря маркетинговой жилке Алессандро Микеле. Креативный директор решил снова выпустить культовые модели разных лет, правда, ценник на них увеличил в несколько раз. Так, платье, которым похвасталась Ксения, теперь стоит 5500 долларов, что составляет около 403 500 рублей. «Сразу чувствую, что выхожу теперь не в благородном коллекционном винтаже, а в новой коллекции» — комментирует звезда.

Дополнили образ ведущей бархатные туфли оливкового цвета от Age of Innocence за 23 800 рублей и миниатюрная кремовая сумка из мягкой кожи от Jil Sander.