passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Возврат в 70-е и минимализм против авангарда: чем запомнился второй день виртуальной Недели моды MBFW Russia

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 51

Nastya Nekrasova FW 20/21

Фото: Пресс-служба

Mercedes-Benz Fashion Week Russia снова в эфире: дизайнеры презентовали свои коллекции в режиме онлайн-трансляции. В списке участников — более 20 брендов, среди которых Igor Gulyaev, Diana Arno, Roma Uvarov Design, Who I Am, Dokuchaeva, Ruban и многие другие. Чем запомнился второй день виртуальной Недели моды, рассказывает Passion.ru.

Деконструктивизм и новые формы от Nastya Nekrasova

Видео: пресс-служба

Коллекция Nastya Nekrasova — оммаж новым формам и силуэтам. Взяв курс на деконструктивизм, дизайнер акцентирует внимание на деталях: гипертрофированных воротниках, асимметрии, броских надписях и рисунках. Мягкие линии здесь встречаются с максимально расслабленными силуэтами — свитерами oversize с прозрачными вставками, широкими брюками и юбками А-силуэта.

Шик эпохи 70-х в коллекции Diana Arno

Видео: пресс-служба

Дизайнер Диана Арно цитирует тенденции 70-х, смотря на них под углом современности. Миссия — модели, что обретают власть над временем. С лаконичными формами и нейтральными цветами она становится выполнимой. В коллекции — классические тренчи песочных оттенков и дерзкие варианты из кожи, невесомые шифоновые платья с цветочными паттернами, костюмы в лучших традициях power dressing и силуэтные платья-блейзеры.

Назад в детство с Roma Uvarov Design

Видео: пресс-служба

В презентации коллекции Ромы Уварова — все источники вдохновения дизайнера, которые кроются в самых простых мелочах: запахе книжных страниц, цветах из пластилина, звуках расстроенного фортепиано. Не усложнять — такова установка на будущий сезон, встречать который дизайнер предлагает, вооружившись детскими платьями в горошек, кружевными воротниками-нагрудниками, нежными оборками и бантами-гигантами.

Путь к самопознанию в презентации Ruban

Видео: пресс-служба

Сестры Алиса и Юля Рубан погрузились в тему самопознания, предложив отсечь все лишнее и оставив лишь «чистые» формы. Лейтмотивом коллекции стал принт, собранный из иллюстраций испанского ученого-нейробиолога Сантьяго Рамона-и-Кахаля. Минимализм в действии, а вместе с ним — затейливый, но в то же время легко читаемый крой, асимметрия и микс текстур.

Авангардный уличный стиль от Igor Gulyaev

Видео: пресс-служба

Для тех, кто не боится делать смелые заявления, Игорь Гуляев предлагает выйти на поиски собственного «я» — яркого, самобытного, не похожего на других. В осенне-зимней коллекции по-хозяйски обосновались многослойность, oversize и надписи-призывы: «Гуляй!». Гиперобъемные пуховики, брюки-трансформеры и свободные толстовки играют в тандеме с шапками-ушанками, кепи с кокардами и защитными масками. Правило Igor Gulyaev в новом сезоне — расслабленный street style c выраженным авангардным мотивом.

Следите за главными событиями в мире моды вместе с Passion.ru.

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!