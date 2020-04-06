Возврат в 70-е и минимализм против авангарда: чем запомнился второй день виртуальной Недели моды MBFW Russia
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Фото: Пресс-служба
Деконструктивизм и новые формы от Nastya Nekrasova
Коллекция Nastya Nekrasova — оммаж новым формам и силуэтам. Взяв курс на деконструктивизм, дизайнер акцентирует внимание на деталях: гипертрофированных воротниках, асимметрии, броских надписях и рисунках. Мягкие линии здесь встречаются с максимально расслабленными силуэтами — свитерами oversize с прозрачными вставками, широкими брюками и юбками А-силуэта.
Шик эпохи 70-х в коллекции Diana Arno
Дизайнер Диана Арно цитирует тенденции 70-х, смотря на них под углом современности. Миссия — модели, что обретают власть над временем. С лаконичными формами и нейтральными цветами она становится выполнимой. В коллекции — классические тренчи песочных оттенков и дерзкие варианты из кожи, невесомые шифоновые платья с цветочными паттернами, костюмы в лучших традициях power dressing и силуэтные платья-блейзеры.
Назад в детство с Roma Uvarov Design
В презентации коллекции Ромы Уварова — все источники вдохновения дизайнера, которые кроются в самых простых мелочах: запахе книжных страниц, цветах из пластилина, звуках расстроенного фортепиано. Не усложнять — такова установка на будущий сезон, встречать который дизайнер предлагает, вооружившись детскими платьями в горошек, кружевными воротниками-нагрудниками, нежными оборками и бантами-гигантами.
Путь к самопознанию в презентации Ruban
Сестры Алиса и Юля Рубан погрузились в тему самопознания, предложив отсечь все лишнее и оставив лишь «чистые» формы. Лейтмотивом коллекции стал принт, собранный из иллюстраций испанского ученого-нейробиолога Сантьяго Рамона-и-Кахаля. Минимализм в действии, а вместе с ним — затейливый, но в то же время легко читаемый крой, асимметрия и микс текстур.
Авангардный уличный стиль от Igor Gulyaev
Для тех, кто не боится делать смелые заявления, Игорь Гуляев предлагает выйти на поиски собственного «я» — яркого, самобытного, не похожего на других. В осенне-зимней коллекции по-хозяйски обосновались многослойность, oversize и надписи-призывы: «Гуляй!». Гиперобъемные пуховики, брюки-трансформеры и свободные толстовки играют в тандеме с шапками-ушанками, кепи с кокардами и защитными масками. Правило Igor Gulyaev в новом сезоне — расслабленный street style c выраженным авангардным мотивом.
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Фото: пресс-служба
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