Возврат в 70-е и минимализм против авангарда: чем запомнился второй день виртуальной Недели моды MBFW Russia

Дизайнер Диана Арно цитирует тенденции 70-х, смотря на них под углом современности. Миссия — модели, что обретают власть над временем. С лаконичными формами и нейтральными цветами она становится выполнимой. В коллекции — классические тренчи песочных оттенков и дерзкие варианты из кожи, невесомые шифоновые платья с цветочными паттернами, костюмы в лучших традициях power dressing и силуэтные платья-блейзеры.

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