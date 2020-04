Модели-садовники, дефиле в самоизоляции и другие сюрпризы первого дня онлайн-Недели моды MBFW Russia

В новой коллекции Fly me to the Moon Елена Супрун размышляет на тему женственности в ее современной трактовке, в которой между силой и нежностью стоит знак равенства. Подчеркнуть ее дизайнер решила с помощью шелкового бархата, атласа и прозрачного муслина, которые приобретают самые разнообразные цветовые вариации: от консервативного черного, на котором распускаются серебристые одуванчики, до настоящего буйства красок в геометричных принтах.

Акцентные детали и микс текстур в коллекции Julia Dalakian