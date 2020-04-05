Модели-садовники, дефиле в самоизоляции и другие сюрпризы первого дня онлайн-Недели моды MBFW Russia

Российская Неделя моды стартовала 4 апреля в онлайн-формате. В режиме прямой трансляции из Москвы были представлены коллекции сезона осень-зима 2020. Виртуальное модное шоу побило все рекорды популярности в Сети и стало не менее ярким, чем его реальная альтернатива. О том, чем запомнился первый день онлайн-Недели моды MBFW Russia, рассказывает Passion.ru.