Модели-садовники, дефиле в самоизоляции и другие сюрпризы первого дня онлайн-Недели моды MBFW Russia
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Фото: Пресс-служба
Модели-садовники на презентации Asomatav
Действие виртуальной презентации бренда ASOMATAV разворачивается в оранжерее, где модели пробираются сквозь сочную листву и позируют между стеллажами с растениями. Правда, вместо рабочей спецовки Натиа Гвенетадзе, дизайнер бренда, предложила маленькие черные платья с объемными плечами, блейзеры и тренчи, цитирующие силуэты традиционных грузинских черкесок. Гамму черного и нейтрального бежевого разбавил остромодный розовый — ставка в коллекции сделана на самодостаточную фуксию.
Сила и женственность в коллекции Elena Souproun
В новой коллекции Fly me to the Moon Елена Супрун размышляет на тему женственности в ее современной трактовке, в которой между силой и нежностью стоит знак равенства. Подчеркнуть ее дизайнер решила с помощью шелкового бархата, атласа и прозрачного муслина, которые приобретают самые разнообразные цветовые вариации: от консервативного черного, на котором распускаются серебристые одуванчики, до настоящего буйства красок в геометричных принтах.
Акцентные детали и микс текстур в коллекции Julia Dalakian
Свой взгляд на женственность показала и Юлия Далакян, сделав это через призму новой коллекции Mysterious Nature («Мистическая природа» — прим. ред). В ней дизайнер доказывает, что каждая женщина совмещает в себе разные грани: от стеснительной интеллектуалки до роковой захватчицы сердец. Каждая из них прекрасна, и для каждой найдется что-то свое: безупречно скроенные брючные костюмы, эффектные кубистские мотивы, акцентные принты и микс самых дерзких текстур.
Вещи-трансформеры и мода в самоизоляции от Yana Besfamilnaya
Презентация Yana Besfamilnaya абсолютно точно вписалась в повестку дня, отразив все прелести времяпрепровождения дома. Героиня коллекции веселится наедине с собой, примеряет наряды, рисует акварелью и готовит глазунью к завтраку. Коллекцию наполняет одежда, которая легко применима в повседневных образах. Однако вместо привычного классического ее исполнения дизайнер предлагает блейзеры замысловатого кроя, тренчи-трансформеры и костюмы с шортами — в духе Джулии Робертс в фильме «Красотка».
Взгляд в светлое будущее в презентации Red September
Завершила эфир первого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia презентация Red September, лейтмотивом которой стало наслаждение жизнью, мечты и задачи на будущее. Футуристические детали здесь зарифмованы с лаконичными брючными костюмами, косухами с объемными плечами, шубами из овчины, играющими на контрастах черного и белого. В арсенале дизайнера оказались хитрые вариации на тему денима, глянцевые текстуры металлического оттенка, графичные и абстрактные принты.
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Фото: пресс-служба
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