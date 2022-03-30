Возвращение королевы: похорошевшая Бритни Спирс показала фигуру в кожаной юбке
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Фото: Globallook
Спирс устроила очередной показ мод для фанатов, продемонстрировав стройную фигуру со всех ракурсов. Трудно поверить, что в декабре звезда отметила 40-й юбилей, ведь казалось, что еще недавно она отплясывала в школьной мини-юбке в клипе Baby One More Time.
С тех пор мало что изменилось: Бритни продолжает носить мини и дефилировать на высоких каблуках. На этот раз певица вооружилась комплектом цвета хвои из фигурного кроп-топа и эффектной кожаной юбки-карандаша. Завершили образ лодочки на шпильках.
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Фото: Eastnews
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Фото: Globallook / Eastnews