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Возвращение королевы: похорошевшая Бритни Спирс показала фигуру в кожаной юбке

Поклонники ликуют: у Бритни Спирс, по всей видимости, все хорошо. После отмены судом опекунства отца певица успела принять предложение руки и сердца от возлюбленного, сопровождавшееся увесистым бриллиантом, и даже отдохнуть на островах. Поп-дива и ее бойфренд Сэм Асгари планируют свадьбу в скором времени, и недавно стало известно, что платьем занимается Донателла Версаче. А пока Бритни продолжает танцевать и менять наряды на камеру.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бритни Спирс

Фото: Globallook

Спирс устроила очередной показ мод для фанатов, продемонстрировав стройную фигуру со всех ракурсов. Трудно поверить, что в декабре звезда отметила 40-й юбилей, ведь казалось, что еще недавно она отплясывала в школьной мини-юбке в клипе Baby One More Time.

С тех пор мало что изменилось: Бритни продолжает носить мини и дефилировать на высоких каблуках. На этот раз певица вооружилась комплектом цвета хвои из фигурного кроп-топа и эффектной кожаной юбки-карандаша. Завершили образ лодочки на шпильках.

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Бритни Спирс

Бритни Спирс

Фото: Eastnews

Не так давно на сцене театра появилась еще одна легенда — Сара Джессика Паркер. Актриса впервые сыграла в спектакле в паре со своим мужем, а из зрительного зала их поддерживали повзрослевшие дети, друзья и коллеги по «Сексу в большом городе». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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