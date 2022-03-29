Сара Джессика Паркер появилась на премьере в мерцающем фатиновом «коконе»
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Фото: Globallook
На фотоколле Сара Джессика Паркер выглядела как настоящая принцесса. Все взгляды были прикованы к платью Prabal Gurung, в котором совместились шелковая комбинация конфетно-розового цвета и пышная накидка из мерцающего фатина. Дополнили образ (кто бы сомневался) туфли из коллекции собственного обувного бренда актрисы.
Globallook
Globallook
Поддержать звездных супругов пришли друзья и коллеги, в их числе Михаил Барышников, сыгравший возлюбленного Кэрри Брэдшоу Александра Петровского в шестом сезоне «Секса в большом городе». Знаменитый артист балета появился вместе со своей супругой, танцовщицей Лизой Райнхарт.
Фотографам позировали Синтия Никсон, певица Лили Аллен с мужем Дэвидом Харбором, а также дизайнер эпатажного наряда Сары Джессики Паркер Прабал Гурунг (который для премьеры нарядился в розовый с ног до головы).
Фото: Globallook
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Фото: Globallook