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Сара Джессика Паркер появилась на премьере в мерцающем фатиновом «коконе»

В Нью-Йорке состоялась премьера спектакля «Плаза» Нила Саймона, где в главных ролях сыграли Сара Джессика Паркер и ее супруг Мэттью Бродерик. Актриса совершила оммаж своей знаменитой героине Кэрри Брэдшоу и вышла в образе, который автору колонки «Секс в большом городе» точно пришелся бы по вкусу. Кстати, коллеги по съемочной площадке культового сериала тоже присутствовали в зрительном зале. Но обо всем по порядку!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сара Джессика Паркер

Фото: Globallook

На фотоколле Сара Джессика Паркер выглядела как настоящая принцесса. Все взгляды были прикованы к платью Prabal Gurung, в котором совместились шелковая комбинация конфетно-розового цвета и пышная накидка из мерцающего фатина. Дополнили образ (кто бы сомневался) туфли из коллекции собственного обувного бренда актрисы.

Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер

Globallook

Сара Джессика Паркер

Globallook

Поддержать звездных супругов пришли друзья и коллеги, в их числе Михаил Барышников, сыгравший возлюбленного Кэрри Брэдшоу Александра Петровского в шестом сезоне «Секса в большом городе». Знаменитый артист балета появился вместе со своей супругой, танцовщицей Лизой Райнхарт.

Фотографам позировали Синтия Никсон, певица Лили Аллен с мужем Дэвидом Харбором, а также дизайнер эпатажного наряда Сары Джессики Паркер Прабал Гурунг (который для премьеры нарядился в розовый с ног до головы).

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Михаил Барышников и Лиза Райнхарт

Фото: Globallook

Ранее мы обсуждали самые яркие наряды звезд с церемонии «Оскар-2022». Кто рискнул выйти на красную дорожку в платье со шлейфом, напоминающим застывшую лаву, а кто нарушил дресс-код и появился в микрошортах — читайте в материале Passion.ru.

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Фото: Globallook

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