Вот это поворот: Леди Гага раскрыла тайну платья с инаугурации Байдена
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Фото: Globallook
На инаугурации президента Соединенных Штатов Леди Гага появилась во всеоружии, причем в прямом смысле этого слова. Напомним, что певица блистала в эффектом наряде на базе лаконичного синего жакета и пышной юбке насыщенного алого оттенка, которая своими необъятными габаритами буквально заняла всю сцену. Образ дополнили кожаные перчатки и акцентная золотая брошь в виде голубя — символа мира.
В недавнем интервью Vogue, Леди Гага раскрыла тайну платья, о которой никто бы не догадался. Артистка рассказала, что наряд был пуленепробиваемым, и призналась, что он занял особое место в ее сердце.
Фото: Globallook
Не так давно в Лондоне состоялась долгожданная премьера фильма «Дом Gucci», в котором Леди Гага исполнила одну из главных ролей. Рассказываем, как прошло мероприятие, по ссылке.
Фото: Globallook