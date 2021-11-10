Вот это поворот: Леди Гага раскрыла тайну платья с инаугурации Байдена

На инаугурации президента Соединенных Штатов Леди Гага появилась во всеоружии, причем в прямом смысле этого слова. Напомним, что певица блистала в эффектом наряде на базе лаконичного синего жакета и пышной юбке насыщенного алого оттенка, которая своими необъятными габаритами буквально заняла всю сцену. Образ дополнили кожаные перчатки и акцентная золотая брошь в виде голубя — символа мира.

В недавнем интервью Vogue, Леди Гага раскрыла тайну платья, о которой никто бы не догадался. Артистка рассказала, что наряд был пуленепробиваемым, и призналась, что он занял особое место в ее сердце.