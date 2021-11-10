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Вот это поворот: Леди Гага раскрыла тайну платья с инаугурации Байдена

В январе 2020 года состоялась инаугурация Джо Байдена. На церемонии собрались сливки американского истеблишмента и селебрити во главе с Леди Гагой, которая снова сделала свой выход самым запоминающимся. Артистка исполнила песню в роскошном кутюрном платье, но лишь спустя год раскрыла его главный секрет — и такого поворота никто не ожидал!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Леди Гага

Фото: Globallook

На инаугурации президента Соединенных Штатов Леди Гага появилась во всеоружии, причем в прямом смысле этого слова. Напомним, что певица блистала в эффектом наряде на базе лаконичного синего жакета и пышной юбке насыщенного алого оттенка, которая своими необъятными габаритами буквально заняла всю сцену. Образ дополнили кожаные перчатки и акцентная золотая брошь в виде голубя — символа мира.

В недавнем интервью Vogue, Леди Гага раскрыла тайну платья, о которой никто бы не догадался. Артистка рассказала, что наряд был пуленепробиваемым, и призналась, что он занял особое место в ее сердце.

Леди Гага

Леди Гага

Фото: Globallook

Не так давно в Лондоне состоялась долгожданная премьера фильма «Дом Gucci», в котором Леди Гага исполнила одну из главных ролей. Рассказываем, как прошло мероприятие, по ссылке.

Фото: Globallook

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