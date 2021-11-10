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Леди Гага в прозрачном балахоне, Сальма Хайек в золотом платье на премьере «Дома Gucci» в Лондоне

Кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Pictures и Universal Pictures начали промо-тур драмы «Дом Gucci». 9 ноября в лондонский кинотеатр Odeon Luxe Leicester Square представить картину прибыли исполнители главных ролей и звездные гости.
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Слайд, который
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Леди Гага

Фото: East News

Главными звездами вечера стали Леди Гага, Сальма Хайек, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, воплотившие на экране персонажей знаменитого семейства и их близких. Также на красной дорожке появились Синтия Эриво, Мадалина Генеа, Камилль Коттен и другие знаменитости.

Леди Гага, исполнившая в фильме Ридли Скотта роль Патриции Реджани, прибыла на премьеру в прозрачном платье-балахоне. Конечно, Gucci. Эпатажная актриса дополнила образ ботфортами на высокой платформе и чулками-сеткой, которые демонстрировала при любой возможности.

Сальма Хайек позировала на красной дорожке в облегающем, струящемся золотом платье, подчеркнувшем ее фигуру. Тоже Gucci. На премьере звезду сопровождал супруг, миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Леди Гага в прозрачном балахоне, Сальма Хайек в золотом платье на премьере «Дома Gucci» в Лондоне

Фото: Getty Images

Джаред Лето, которого во время съемок гримировали до неузнаваемости в Паоло Гуччи, на премьере появился во всей красе. Актер надел вельветовый костюм Gucci небесного оттенка. В руках актер держал оригинальный аксессуар — инкрустированный клатч в форме сердца.

Леди Гага в прозрачном балахоне, Сальма Хайек в золотом платье на премьере «Дома Gucci» в Лондоне

Фото: East News

Исполнитель главной мужской роли Маурицио Гуччи Адам Драйвер «изменил» бренду, появившись на лондонской премьере в костюме Burberry.

Леди Гага в прозрачном балахоне, Сальма Хайек в золотом платье на премьере «Дома Gucci» в Лондоне

Фото: East News

Мировая премьера фильма о драме в семействе Гуччи состоится 24 ноября. Российские зрители увидят фильм 2 декабря.

Фото и видео: East News, Getty Images, Instagram

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