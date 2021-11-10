Леди Гага в прозрачном балахоне, Сальма Хайек в золотом платье на премьере «Дома Gucci» в Лондоне

Главными звездами вечера стали Леди Гага, Сальма Хайек, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, воплотившие на экране персонажей знаменитого семейства и их близких. Также на красной дорожке появились Синтия Эриво, Мадалина Генеа, Камилль Коттен и другие знаменитости.

Леди Гага, исполнившая в фильме Ридли Скотта роль Патриции Реджани, прибыла на премьеру в прозрачном платье-балахоне. Конечно, Gucci. Эпатажная актриса дополнила образ ботфортами на высокой платформе и чулками-сеткой, которые демонстрировала при любой возможности.