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Вот это поворот! Королева Летиция вышла на сцену в ядовито-красных ботфортах
График королевы Летиции плотный: официальные встречи, выступления, саммиты. На этот раз ее величество отправилась на 75-й юбилей UNICEF, где поприветствовала президента организации в Испании Густаво Суареса и произнесла речь. В массе чинных платьев и скучных черных костюмов монаршая особа была настоящей звездой: для важного мероприятия она выбрала неожиданно яркий (и дерзкий) аутфит.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook
Сверху все просто: базовая водолазка Hugo Boss из тонкого трикотажа цвета молока в паре с бельевой майкой (негоже королеве учинять провокации пикантными подробностями). К ней — миди-юбка А-силуэта с активным растительным принтом от любимого бренда Carolina Herrera. Вторят оттенкам паттерна жгуче-алые замшевые ботфорты Magrit — с острыми мысами и на экстремально тонких и высоких шпильках. И правильно: если дерзить, то с королевским размахом!
Фото: Globallook
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Фото: Globallook