Вот это поворот! Королева Летиция вышла на сцену в ядовито-красных ботфортах

Сверху все просто: базовая водолазка Hugo Boss из тонкого трикотажа цвета молока в паре с бельевой майкой (негоже королеве учинять провокации пикантными подробностями). К ней — миди-юбка А-силуэта с активным растительным принтом от любимого бренда Carolina Herrera. Вторят оттенкам паттерна жгуче-алые замшевые ботфорты Magrit — с острыми мысами и на экстремально тонких и высоких шпильках. И правильно: если дерзить, то с королевским размахом!