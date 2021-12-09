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Специалисты Института цвета Pantone назвали главный оттенок грядущего 2022 года
В американском Институте цвета Pantone определили главный цвет 2022 года. Им стал синий оттенок PANTONE 17-3938 Very Peri. Эксперты описывают его как символ глобального духа времени и переходного периода, который переживает мир. В компании отметили, что по мере выхода из изоляции наши представления и стандарты меняются, а физическая и цифровая жизнь сливается по-новому.
По мнению исполнительного директора института Леатрис Айзман, PANTONE 17-3938 Very Peri сочетает в себе оттенки синего и фиолетово-красного, которые отражают жизнерадостность и динамичное присутствие и поощряют смелое творческое выражение.
Специалисты уверяют, что цвет считается одной из важнейших форм коммуникации и способом воздействия на идеи и эмоции. Причем сложность нового оттенка подчеркивает широкие возможности, которые открываются перед нами. Об этом сообщается на сайте организации.
Фото: Pantone
«Цвет года Pantone отражает происходящее в нашей глобальной культуре и выражает то, на что люди надеются найти ответ», — добавила вице-президент компании Лори Прессман.
Фото: freepik.com