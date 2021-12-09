Специалисты Института цвета Pantone назвали главный оттенок грядущего 2022 года

По мнению исполнительного директора института Леатрис Айзман, PANTONE 17-3938 Very Peri сочетает в себе оттенки синего и фиолетово-красного, которые отражают жизнерадостность и динамичное присутствие и поощряют смелое творческое выражение.

Специалисты уверяют, что цвет считается одной из важнейших форм коммуникации и способом воздействия на идеи и эмоции. Причем сложность нового оттенка подчеркивает широкие возможности, которые открываются перед нами. Об этом сообщается на сайте организации.