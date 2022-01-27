Вот это ноги! Хайди Клум выгуляла ботфорты в виде золотых слитков

Дополняют аутфит эффектные металлические ботфорты, которые сияют на солнце будто слитки золота. В новом образе Клум похожа на рок-звезду и выглядит даже круче своего мужа-рокера Тома Каулитца (и это несмотря на разницу в 16-лет).

Ранее мы обсуждали с экспертом-имиджмейкером, как отношения с большой разницей в возрасте влияют на стиль женщины. А разобрали на примере знаменитостей, которые выбрали мужчин намного младше себя. Спойлер: плюсы очевидны! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.