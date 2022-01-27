Вот это ноги! Хайди Клум выгуляла ботфорты в виде золотых слитков
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Топ-модель 90-х появилась в сияющем мини-платье The Blonds с брутальными металлическими цепями. Нестандартный наряд выгодно подчеркнул фигуру телеведущей, открыв ее бесконечные ноги. Новый образ телеведущей — разрыв шаблона. Этим снимком Клум в очередной раз доказала, что топ-модели бывшими не бывают, и, кроме того, показала всему миру, что и после 40 можно носить длину мини и выглядеть при этом на все сто.
Фото: Instagram @heidiklum
Дополняют аутфит эффектные металлические ботфорты, которые сияют на солнце будто слитки золота. В новом образе Клум похожа на рок-звезду и выглядит даже круче своего мужа-рокера Тома Каулитца (и это несмотря на разницу в 16-лет).
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @heidiklum