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Вот это ноги! Хайди Клум выгуляла ботфорты в виде золотых слитков

Немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум успевает все: участвовать в съемках телешоу, снимать веселые Reels и демонстрировать новые наряды. И на этот раз 48-летняя супермодель примерила интригующий образ, которым в буквальном смысле взорвала все стереотипы о том, что короткие платья и юбки нельзя носить после 40.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Хайди Клум

Фото: Eastnews

Топ-модель 90-х появилась в сияющем мини-платье The Blonds с брутальными металлическими цепями. Нестандартный наряд выгодно подчеркнул фигуру телеведущей, открыв ее бесконечные ноги. Новый образ телеведущей — разрыв шаблона. Этим снимком Клум в очередной раз доказала, что топ-модели бывшими не бывают, и, кроме того, показала всему миру, что и после 40 можно носить длину мини и выглядеть при этом на все сто.

Хайди Клум

Хайди Клум

Фото: Instagram @heidiklum

Дополняют аутфит эффектные металлические ботфорты, которые сияют на солнце будто слитки золота. В новом образе Клум похожа на рок-звезду и выглядит даже круче своего мужа-рокера Тома Каулитца (и это несмотря на разницу в 16-лет).

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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @heidiklum

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