Носите соблазнительные бра напоказ, как это делала Кэрри Брэдшоу в 90-х
Хлопковая oversize-рубашка, будто позаимствованная у бойфренда, отлично сочетается с кружевным бра. Пускайте в ход и насыщенные оттенки: цветное белье в паре с белой блузкой — не дурной тон, а соблазнительный прием, который никого не оставит равнодушным. Вооружайтесь этим трюком, если по плану свидание. Но будьте осторожны: настроение флиртовать и заигрывать не заставит себя ждать!
Кроме того, можно придумать различные варианты стилизации, используя яркие шелковые блузки. Добавьте сюда классическое черное бра и аксессуары. Это подчеркнет фигуру и сделает образ более привлекательным, утверждает Vogue.
Классные образы можно подсмотреть в фильмах и сериалах 90-х. Например, в «Больших надеждах» с Гвинет Пэлтроу или культовом «Сексе в большом городе» с его иконой стиля Кэрри Брэдшоу. Тенденцию уже облюбовали современные It-Girls, поэтому берите на заметку!
Фото: Dpa / Instagram