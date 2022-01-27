Носите соблазнительные бра напоказ, как это делала Кэрри Брэдшоу в 90-х

Кроме того, можно придумать различные варианты стилизации, используя яркие шелковые блузки. Добавьте сюда классическое черное бра и аксессуары. Это подчеркнет фигуру и сделает образ более привлекательным, утверждает Vogue.

Классные образы можно подсмотреть в фильмах и сериалах 90-х. Например, в «Больших надеждах» с Гвинет Пэлтроу или культовом «Сексе в большом городе» с его иконой стиля Кэрри Брэдшоу. Тенденцию уже облюбовали современные It-Girls, поэтому берите на заметку!