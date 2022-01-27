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Носите соблазнительные бра напоказ, как это делала Кэрри Брэдшоу в 90-х

Хочется показать свое любимое белье, не открывая при этом слишком много тела? Вот простой способ: возьмите один из своих лучших бра (желательно тот, что был припасен «для особых случаев») и соедините его с рубашкой или блузкой. Просто и стильно.
Носите соблазнительные бра напоказ, как это делала Кэрри Брэдшоу в 90-х

Хлопковая oversize-рубашка, будто позаимствованная у бойфренда, отлично сочетается с кружевным бра. Пускайте в ход и насыщенные оттенки: цветное белье в паре с белой блузкой — не дурной тон, а соблазнительный прием, который никого не оставит равнодушным. Вооружайтесь этим трюком, если по плану свидание. Но будьте осторожны: настроение флиртовать и заигрывать не заставит себя ждать!

Кроме того, можно придумать различные варианты стилизации, используя яркие шелковые блузки. Добавьте сюда классическое черное бра и аксессуары. Это подчеркнет фигуру и сделает образ более привлекательным, утверждает Vogue.

Классные образы можно подсмотреть в фильмах и сериалах 90-х. Например, в «Больших надеждах» с Гвинет Пэлтроу или культовом «Сексе в большом городе» с его иконой стиля Кэрри Брэдшоу. Тенденцию уже облюбовали современные It-Girls, поэтому берите на заметку!

Фото: Dpa / Instagram

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