Анастасия Волочкова устроила дефиле в трениках, меховом манто и на каблуках

Волочкова поделилась новым видео в своем Instagram. Звезда устроила забавное модное дефиле в эпатажном аутфите. «А что, самое главное, мне кажется, — чувство юмора, прекрасное настроение» — комментирует балерина. Анастасия появляется в кадре в широких красных трениках, поверх которых надета еще одна пара — так танцовщица разогревает мышцы. В дополнение к комплекту брюк — черная олимпийка, замиксованная с манто, декорированном синим мехом и этническим принтом. Завершением образа стали босоножки на платформе и массивных каблуках и вместительная сумка-шоппер с тиснением «под питона».