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Анастасия Волочкова устроила дефиле в трениках, меховом манто и на каблуках

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Анастасия Волочкова

Фото: Instagram

Анастасия Волочкова проводит карантин в своем роскошном доме. Прима-балерина не перестает заниматься спортом и репетировать, при этом не забывает удивлять поклонников яркими образами.

Волочкова поделилась новым видео в своем Instagram. Звезда устроила забавное модное дефиле в эпатажном аутфите. «А что, самое главное, мне кажется, — чувство юмора, прекрасное настроение» — комментирует балерина. Анастасия появляется в кадре в широких красных трениках, поверх которых надета еще одна пара — так танцовщица разогревает мышцы. В дополнение к комплекту брюк — черная олимпийка, замиксованная с манто, декорированном синим мехом и этническим принтом. Завершением образа стали босоножки на платформе и массивных каблуках и вместительная сумка-шоппер с тиснением «под питона».

Ранее мы рассказывали, как звезда позабавила поклонников, показав яркие фото с необычным аксессуаром. Волочкова примерила балетную пачку, надев ее как головной убор. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото и видео: Instagram

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