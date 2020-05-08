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Анастасия Волочкова блеснула в балетной пачке, надетой вместо шляпы

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Анастасия Волочкова в шляпе-пачке

Фото: Instagram

Анастасия Волочкова проводит время в самоизоляции и регулярно радует поклонников свежими фото. В одной из публикаций в Instagram 44-летняя балерина блеснула в необычном образе, показав новое применение балетной пачке.

Волочкова позирует, лежа на диване. На ней — любимый комбинезон с реалистичным принтом в виде тигра и шортами ультракороткой длины, которая открывает бесконечные стройные ноги. Домашний наряд звезда дополнила эпатажным аксессуаром — прима-балерина надела пышную пламенно-красную пачку на голову вместо широкополой шляпы. «Просто сижу» — подписала фото Анастасия.

Анастасия Волочкова — любительница платьев и шорт экстремально короткой длины. Звезда регулярно демонстрирует фигуру, хвастаясь стройной фигурой и балетным подъемом стопы. Среди знаменитостей, которые предпочитают миниатюрные наряды, не оставляющие места для фантазии, оказались Бритни Спирс, Лолита Милявская, Наталья Рудова и многие другие. Подробнее на Passion.ru.

Фото: Instagram

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