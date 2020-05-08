Анастасия Волочкова блеснула в балетной пачке, надетой вместо шляпы
Фото: Instagram
Волочкова позирует, лежа на диване. На ней — любимый комбинезон с реалистичным принтом в виде тигра и шортами ультракороткой длины, которая открывает бесконечные стройные ноги. Домашний наряд звезда дополнила эпатажным аксессуаром — прима-балерина надела пышную пламенно-красную пачку на голову вместо широкополой шляпы. «Просто сижу» — подписала фото Анастасия.
Анастасия Волочкова — любительница платьев и шорт экстремально короткой длины. Звезда регулярно демонстрирует фигуру, хвастаясь стройной фигурой и балетным подъемом стопы. Среди знаменитостей, которые предпочитают миниатюрные наряды, не оставляющие места для фантазии, оказались Бритни Спирс, Лолита Милявская, Наталья Рудова и многие другие. Подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram
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