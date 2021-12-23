1 мин.
Волочкова появилась на заседании суда в кожаном кэтсьюте и с бюстом напоказ
Анастасия Волочкова ведет борьбу против Большого театра в суде и регулярно делится процессом в своем блоге. Интригует поклонников не только результаты заседаний, но и наряды, в которых в зале правосудия появляется балерина. Один из недавних вызвал настоящий шквал критики в Сети: наряд артистки сравнили с формой для фитнеса и строительной смолой, а заодно порекомендовали обратиться за помощью к стилисту.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram @volochkova_art
Фолловеры недоумевали, как балерину пустили в суд, но сулили делу выигрыш, если судья — мужчина. Волочкова приехала на заседание в облегающем кэтсьюте из искусственной кожи, а для подкрепления вау-эффекта расстегнула молнию спереди — так, чтобы пышный бюст увидели все. Дополнили образ сапоги-унты с помпонами. Шалость удалась — даже невозмутимые адвокаты слегка смутились.
К слову, унтам, судя по актуальным коллекциям Miu Miu и Chanel, пророчат самое модное будущее уже в этом сезоне. Миучча Прада предложила носить обувь йети с легинсами, а Виржини Виар — миксовать с классическими твидовыми костюмами. Где купить классную и удобную пару? Явки и пароли ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @volochkova_art