Водянова выгуляла сумку за 125 000 рублей, сотканную кенийскими женщинами
Фото: Instagram @natasupernova
Модель уже выгуляла своего модного «слоненка» из традиционной африканской ткани «шука» в крупную клетку и деталей, вручную сотканных женщинами из кенийского племени Самбуру. За сумку из благотворительной коллаборации с Knot On My Planet бренд запрашивает 1650 долларов (около 125 000 рублей — прим. ред.). Цели проект преследует благородные: остановить торговлю слоновой костью, ради которой животных истребляют в их среде обитания.
Фото: Instagram @natasupernova
Не так давно Наталья Водянова прилетела из Парижа в Москву, и уже успела устроить настоящий модный переполох на улицах столицы. Модель вернула тренд на плечи-гиганты из восьмидесятых и продефилировала у Большого театра в жакете Balmain. Подробности — на Passion.ru.