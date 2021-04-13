Водянова выгуляла сумку за 125 000 рублей, сотканную кенийскими женщинами

Не так давно Наталья Водянова прилетела из Парижа в Москву, и уже успела устроить настоящий модный переполох на улицах столицы. Модель вернула тренд на плечи-гиганты из восьмидесятых и продефилировала у Большого театра в жакете Balmain. Подробности — на Passion.ru.