Водянова примерила образ подружки байкера с мини-юбкой и берцами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @natasupernova
В главной роли образа — комплект из мини-юбки с забавными оборками и блузки с пышными рукавами. Небесно-голубая двойка от Ульяны Сергеенко, дизайнера-фаворита (и подруги по совместительству) отлично вписалась в стиль подружки байкера. Легкие текстуры и цветочные принты показали абсолютную совместимость с брутальными ботинками-берцами. Дополнила образ крошечная сумка Dior и остромодные очки Celine в оправе овальной формы, дополненные цепочками.
Решаться на эксперименты определенно стоит, и это касается не только того, чтобы научиться ездить на мотоцикле. Например, недавно состоялся первый выход Кайли Дженнер после объявления о второй беременности. Несмотря на заметно округлившийся живот, 24-летняя звезда реалити смело щеголяла в кожаном мини-платье и на шпильках экстремальной высоты. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @natasupernova