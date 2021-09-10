Водянова примерила образ подружки байкера с мини-юбкой и берцами

Решаться на эксперименты определенно стоит, и это касается не только того, чтобы научиться ездить на мотоцикле. Например, недавно состоялся первый выход Кайли Дженнер после объявления о второй беременности. Несмотря на заметно округлившийся живот, 24-летняя звезда реалити смело щеголяла в кожаном мини-платье и на шпильках экстремальной высоты. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.