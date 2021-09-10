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Водянова примерила образ подружки байкера с мини-юбкой и берцами

Наталья Водянова удивила поклонников: 39-летняя модель оседлала мотоцикл, и сделала это в ультракороткой юбке. Фолловерам трудно поверить, что перед ними мама пятерых детей, и мы с ними в этом солидарны. А тому, как эффектно носить мини, у Натальи определенно стоит поучиться — разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Водянова

Фото: Instagram @natasupernova

В главной роли образа — комплект из мини-юбки с забавными оборками и блузки с пышными рукавами. Небесно-голубая двойка от Ульяны Сергеенко, дизайнера-фаворита (и подруги по совместительству) отлично вписалась в стиль подружки байкера. Легкие текстуры и цветочные принты показали абсолютную совместимость с брутальными ботинками-берцами. Дополнила образ крошечная сумка Dior и остромодные очки Celine в оправе овальной формы, дополненные цепочками.

Решаться на эксперименты определенно стоит, и это касается не только того, чтобы научиться ездить на мотоцикле. Например, недавно состоялся первый выход Кайли Дженнер после объявления о второй беременности. Несмотря на заметно округлившийся живот, 24-летняя звезда реалити смело щеголяла в кожаном мини-платье и на шпильках экстремальной высоты. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @natasupernova