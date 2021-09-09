Беременная Кайли Дженнер примерила кожаное микроплатье и шпильки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Дженнер составила кипенно-белый total look на базе облегающего микроплатья с дерзким декольте. К нему добавила длинное кожаное пальто жемчужного цвета и взобралась на каблуки головокружительной высоты. Туфли-«невидимки» — любимая обувь семейства Кардашьян, которая заключает в себе хитрость: подстраиваясь под тон кожи, она делает ноги бесконечными.
Дополнил образ комплект аксессуаров от Balenciaga — спортивные очки-маска, напоминающие часть униформы велогонщиков, и сумка Balenciaga Hourglass, вошедшая в топ самых желанных в этом сезоне.
Фото: Instagram @kyliejenner
Напомним, что с 2017 года Кайли Дженнер в отношениях с 30-летним рэпером Трэвисом Скоттом, вместе с которым они воспитывают дочь Сторми. За несколько лет роман стал одним из самых громких на звездном олимпе: пара то расстается, то снова объявляет о воссоединении. О других знаменитостях, которые сошлись друг с другом после разрыва отношений, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @kyliejenner