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Беременная Кайли Дженнер примерила кожаное микроплатье и шпильки

Совсем недавно Кайли Дженнер рассказала поклонникам о своей второй беременности. 9 сентября состоялся дебютный публичный выход 24-летней звезды реалити в интересном положении. Несмотря на заметно округлившийся живот, юная миллиардерша осталась верна своему стилю, надев экстремальное мини и «опасные» шпильки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кайли Дженнер и ее дочь Сторми

Фото: Globallook

Дженнер составила кипенно-белый total look на базе облегающего микроплатья с дерзким декольте. К нему добавила длинное кожаное пальто жемчужного цвета и взобралась на каблуки головокружительной высоты. Туфли-«невидимки» — любимая обувь семейства Кардашьян, которая заключает в себе хитрость: подстраиваясь под тон кожи, она делает ноги бесконечными.

Дополнил образ комплект аксессуаров от Balenciaga — спортивные очки-маска, напоминающие часть униформы велогонщиков, и сумка Balenciaga Hourglass, вошедшая в топ самых желанных в этом сезоне.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Напомним, что с 2017 года Кайли Дженнер в отношениях с 30-летним рэпером Трэвисом Скоттом, вместе с которым они воспитывают дочь Сторми. За несколько лет роман стал одним из самых громких на звездном олимпе: пара то расстается, то снова объявляет о воссоединении. О других знаменитостях, которые сошлись друг с другом после разрыва отношений, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @kyliejenner