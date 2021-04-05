Водянова и другие звезды показали, как одеться, чтобы выглядеть моложе

Аутфиты в духе школьниц и студенток элитных европейских колледжей гарантируют успех. Поэтому трюком часто пользуется Наталья Водянова, которая делает ставки на базовые рубашки, блузы с забавными воротничками и яркие пуловеры. На рандеву по Парижу супермодель и многодетная мама отправилась в паре из небесно-голубого джемпера и конфетно-розовой рубашки.

Среди тех, кто уже поэкспериментировал не тему стиля преппи и классики, окрашенной в самые сочные оттенки, — Алена Водонаева, Ксения Бородина и Наталья Подольская. Больше эффектных образов — в нашей фотогалерее, а о самых горячих звездных трендах весна-лето 2021 — читайте здесь.