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Обстановка накаляется! Ирина Шейк вышла на сцену в золотом платье-чешуе

3 ноября в Катаре прошла премия Fashion Trust Awards, посвященная поддержке молодых дизайнеров. Среди гостей блистали селебрити со всех уголков мира. В их числе — Катрин Денев, Адриана Лима, Коко Роша, Карин Ройтфельд, Наоми Кэмпбелл и многие другие. В качестве ведущей организаторы выбрали Ирину Шейк, которая едва успевала менять наряды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Модель позировала фотографам в платье-чешуе цвета нефти, которое скульптурно подчеркнуло силуэт. К нему — плотные черные колготки, классические лодочки и увесистые бриллианты от локального катарского бренда. Ответственным за образы звезда подиума выбрала близкого друга и по совместительству модного дизайнера Риккардо Тиши (нетрудно догадаться, какая марка в аутфитах стала первой и единственной).

Затем Ирина вышла на сцену в ослепительном диско-платье, которое напоминало золотой слиток. Блеск драгметалла дополнили туфли — почти как у Золушки, но от Burberry.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Instagram @irinashayk

Креативных идей у Шейк и Тиши хоть отбавляй. Так, недавно друзья устроили фотосессию в поле, где Ирина показывала (и доказывала), что безразмерный пуховик и вечернее платье — идеальная пара. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @irinashayk