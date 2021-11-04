Обстановка накаляется! Ирина Шейк вышла на сцену в золотом платье-чешуе

Модель позировала фотографам в платье-чешуе цвета нефти, которое скульптурно подчеркнуло силуэт. К нему — плотные черные колготки, классические лодочки и увесистые бриллианты от локального катарского бренда. Ответственным за образы звезда подиума выбрала близкого друга и по совместительству модного дизайнера Риккардо Тиши (нетрудно догадаться, какая марка в аутфитах стала первой и единственной).

Затем Ирина вышла на сцену в ослепительном диско-платье, которое напоминало золотой слиток. Блеск драгметалла дополнили туфли — почти как у Золушки, но от Burberry.