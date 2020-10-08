Виктория Лопырева в коротких шортах и этно-топе похвасталась роскошным загаром

Лопырева демонстрирует свежий загар на точеном теле и бесконечно длинных ногах. Звезда спортивных каналов позирует на фоне морских пейзажей в ультракоротких шортах из светлого денима с высокой линией талии и лампасами. В паре с ними — яркий топ с этническим принтом пейсли, нескромно глубоким декольте и пышными рукавами. Дополняют летний look очки в золотистой оправе и с линзами янтарного цвета и акцентные украшения — колье с броской подвеской, жемчужный браслет.