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Виктория Лопырева в коротких шортах и этно-топе похвасталась роскошным загаром

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Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Виктория Лопырева дразнит поклонников яркими снимками с отдыха в Турции. 37-летняя телеведущая показала, как веселится на яхте, и похвасталась идеальной фигурой в легком летнем наряде.

Лопырева демонстрирует свежий загар на точеном теле и бесконечно длинных ногах. Звезда спортивных каналов позирует на фоне морских пейзажей в ультракоротких шортах из светлого денима с высокой линией талии и лампасами. В паре с ними — яркий топ с этническим принтом пейсли, нескромно глубоким декольте и пышными рукавами. Дополняют летний look очки в золотистой оправе и с линзами янтарного цвета и акцентные украшения — колье с броской подвеской, жемчужный браслет.

Виктория Лопырева / Instagram @lopyrevavika

Поклонники не скупились на комплименты в адрес Виктории. «Шикарная!», «Леди Вика», «Классная — сил нет!», «Красавица нереальная!», «Невероятная девушка», «Сказочная леди!» — пишут в комментариях. Ранее мы рассказывали, как выглядела Лопырева в юности, какие косметологические вмешательства и пластические операции делала. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lopyrevavika

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