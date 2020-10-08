Виктория Лопырева в коротких шортах и этно-топе похвасталась роскошным загаром
Фото: Instagram @lopyrevavika
Лопырева демонстрирует свежий загар на точеном теле и бесконечно длинных ногах. Звезда спортивных каналов позирует на фоне морских пейзажей в ультракоротких шортах из светлого денима с высокой линией талии и лампасами. В паре с ними — яркий топ с этническим принтом пейсли, нескромно глубоким декольте и пышными рукавами. Дополняют летний look очки в золотистой оправе и с линзами янтарного цвета и акцентные украшения — колье с броской подвеской, жемчужный браслет.
Поклонники не скупились на комплименты в адрес Виктории. «Шикарная!», «Леди Вика», «Классная — сил нет!», «Красавица нереальная!», «Невероятная девушка», «Сказочная леди!» — пишут в комментариях. Ранее мы рассказывали, как выглядела Лопырева в юности, какие косметологические вмешательства и пластические операции делала. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @lopyrevavika
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