Виктория Лопырева повторила образ Риз Уизерспун из «Блондинки в законе»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Виктория продефилировала в крошечном платье цвета Барби с экстремальным декольте и длиной, не оставившей места для фантазии. Наряд, усыпанный мерцающими кристаллами, повторяет тот, в котором щеголяла по Гарварду героиня Риз Уизерспун. Образ телеведущей дополняют главные туфли сезона — остромодные Bottega Veneta Stretch из рафии. Стоимость пары — около 70 000 рублей.
Фото: kinopoisk.ru
Ранее мы рассказывали о звездах и королевских особах, которые не только копируют стиль прошлых эпох, но и с удовольствием носят одежду старше их самих. Среди них — любительница всего винтажного Кайли Дженнер, Белла Хадид, положившая глаз на кутюр из нулевых, и другие. Подробности с фото — в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @lopyrevavika / kinopoisk.ru
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