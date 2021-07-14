Виктория Лопырева повторила образ Риз Уизерспун из «Блондинки в законе»

Ранее мы рассказывали о звездах и королевских особах, которые не только копируют стиль прошлых эпох, но и с удовольствием носят одежду старше их самих. Среди них — любительница всего винтажного Кайли Дженнер, Белла Хадид, положившая глаз на кутюр из нулевых, и другие. Подробности с фото — в материале Passion.ru.