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Виктория Лопырева повторила образ Риз Уизерспун из «Блондинки в законе»

13 июля фильм «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун отметил 20-й юбилей, во что поверить действительно трудно. Образ Эль Вудс стал настоящей легендой, и вариаций на его тему встречалось немало. Не так давно Виктория Лопырева отправилась примерять новые платья и нашла то, которое напрямую цитирует аутфит легендарной блондинки из 2000-х.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Виктория продефилировала в крошечном платье цвета Барби с экстремальным декольте и длиной, не оставившей места для фантазии. Наряд, усыпанный мерцающими кристаллами, повторяет тот, в котором щеголяла по Гарварду героиня Риз Уизерспун. Образ телеведущей дополняют главные туфли сезона — остромодные Bottega Veneta Stretch из рафии. Стоимость пары — около 70 000 рублей.

Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»

Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»

Фото: kinopoisk.ru

Ранее мы рассказывали о звездах и королевских особах, которые не только копируют стиль прошлых эпох, но и с удовольствием носят одежду старше их самих. Среди них — любительница всего винтажного Кайли Дженнер, Белла Хадид, положившая глаз на кутюр из нулевых, и другие. Подробности с фото — в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lopyrevavika / kinopoisk.ru

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