Виктория Лопырева похвасталась платьем за 220 000 рублей

Виктория Лопырева в очередной призналась в любви отечественным брендам одежды. Телеведущая не только продвигает их в Дубае, но и применяет в собственной модной практике. В ее арсенале — марки всех мастей: от демократичных до от-кутюр. Не так давно звезда появилась в эффектном алом наряде, и этому трофею остается только позавидовать.