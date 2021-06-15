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Виктория Лопырева похвасталась платьем за 220 000 рублей

Виктория Лопырева в очередной призналась в любви отечественным брендам одежды. Телеведущая не только продвигает их в Дубае, но и применяет в собственной модной практике. В ее арсенале — марки всех мастей: от демократичных до от-кутюр. Не так давно звезда появилась в эффектном алом наряде, и этому трофею остается только позавидовать.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Лопырева похвасталась силуэтным платьем с контрастным белым воротником, пышными рукавами и акцентом на талии. В нем трудно не узнать модель из весенне-летней коллекции модного Дома Ulyana Sergeenko, в мае ставшего членом-корреспондентом Федерации высокой моды в Париже. Ценник соответствующий — около 220 000 рублей.

Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

В дополнение — пара классических белых лодочек на шпильках экстремальной высоты, насыщенно-красная сумка от Hermès и лаконичная жемчужная нить на шее. Ранее Виктория Лопырева возвращала тренд на вареные джинсы из восьмидесятых, и вполне удачно. Возьмите образ ведущей на заметку, а его детали ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lopyrevavika

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