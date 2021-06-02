«Варенки» снова в моде: Виктория Лопырева выгуляла джинсы за 36 000 рублей

Перепады погоды в июне Виктория встречает пестрым джемпером в паре с вареными джинсами силуэта восьмидесятых. Объемные, будто позаимствованные у бойфренда, с эффектными разрезами по бокам — идеальная модель для путешествий и прогулок по городу. Деним от Maison Margiela — подарок не из дешевых. Средняя стоимость такой пары — около 36 000 рублей, правда, точно такие же найти трудно: на всех платформах — тотальный sold out.

Завершили образ легендарные кроссовки Yeezy и алая сумка Hermès — частая спутница образов звезды. Ранее мы обсуждали, какие аксессуары отлично впишутся в летний гардероб, а заодно — вместят все необходимое. 10 стильных сумок до 5 000 рублей ищите в подборке Passion.ru.