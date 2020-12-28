Виктория Дайнеко примерила туфли «Золушки» и произвела фурор в Сети

Поклонники были щедры на комплименты для любимой артистки. «Красотка Вика», «Бизнесвумен», «Очень стильно», «Ну красотка, нет слов!», «Очаровашка!», «Образ — огонь» — пишут в комментариях. Правда, не так давно Виктория Дайнеко все же попала в немилость и была раскритикована за слишком нескромный look во время отдыха в Дубае. Подробнее читайте на Passion.ru.