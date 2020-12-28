Виктория Дайнеко примерила туфли «Золушки» и произвела фурор в Сети
Фото: Instagram @victoriadaineko
Образ Виктории выстроен вокруг безупречно скроенного черного блейзера с элементами из шелка. Замиксована деталь с ультраоблегающими джинсами, которые подчеркнули точеную фигуру звезды. А скрепили союз яркие лодочки на высоких шпильках, усыпанные голограммным глиттером. Туфли «Золушки» дополняют акцентные серьги, щедро инкрустированные мерцающими камнями, а «сглаживает» эффект от броских аксессуаров элегантный клатч с застежкой-фермуаром. Финальные штрихи — мейкап с акцентом на губах и гладко уложенные волосы.
Поклонники были щедры на комплименты для любимой артистки. «Красотка Вика», «Бизнесвумен», «Очень стильно», «Ну красотка, нет слов!», «Очаровашка!», «Образ — огонь» — пишут в комментариях. Правда, не так давно Виктория Дайнеко все же попала в немилость и была раскритикована за слишком нескромный look во время отдыха в Дубае. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @victoriadaineko
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