Викторию Дайнеко раскритиковали за нескромное платье: «Больше на сорочку похоже»

Дайнеко позирует на фоне светящихся небоскребов, и аутфит для романтичного вечернего антуража выбрала соответствующий. Артистка позирует в эффектном платье-комбинации из нежного струящегося шелка. Полуприлегающий силуэт и скромная длина мидакси компенсированы экстремально глубоким декольте и отсутствием бра. Соблазнительный наряд звезда дополнила босоножками на высоких шпильках, усыпанных золотистым глиттером, и парой лаконичных ювелирных акцентов.

Образ Виктории показался некоторым фолловерам неуместным в контексте иностранной культуры: «Это платье такое? Больше на сорочку похоже», «В Дубае в таком платье? Зачем создавать о себе нехорошее мнение, надо уважать законы другой страны». Другие же осыпали звезду комплиментами: «Душа замирает от такой красоты!», «Неотразима!» — пишут в комментариях.