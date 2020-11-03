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Викторию Дайнеко раскритиковали за нескромное платье: «Больше на сорочку похоже»

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Виктория Дайнеко примерила комбинацию конфетного цвета

Фото: Instagram @victoriadaineko

Виктория Дайнеко подразнила поклонников очередными яркими снимками с отдыха в Дубае. Не так давно 33-летнюю певицу заподозрили во второй беременности, но она опровергла слухи не только фото в силуэтных нарядах, но и ироничным комментарием в Instagram.

Дайнеко позирует на фоне светящихся небоскребов, и аутфит для романтичного вечернего антуража выбрала соответствующий. Артистка позирует в эффектном платье-комбинации из нежного струящегося шелка. Полуприлегающий силуэт и скромная длина мидакси компенсированы экстремально глубоким декольте и отсутствием бра. Соблазнительный наряд звезда дополнила босоножками на высоких шпильках, усыпанных золотистым глиттером, и парой лаконичных ювелирных акцентов.

Образ Виктории показался некоторым фолловерам неуместным в контексте иностранной культуры: «Это платье такое? Больше на сорочку похоже», «В Дубае в таком платье? Зачем создавать о себе нехорошее мнение, надо уважать законы другой страны». Другие же осыпали звезду комплиментами: «Душа замирает от такой красоты!», «Неотразима!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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