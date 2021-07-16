Виктория Боня спустила 252 000 рублей на платье для красной дорожки

В этом году Виктория остановила выбор на черном наряде с эффектом оптической иллюзии: вставка из сетки визуально превратила его в гибрид из балетной пачки и вечернего платья макси. Аутфит от бренда La Metamorphose обошелся звезде в 2880 евро, что составляет около 252 000 рублей по нынешнему курсу. Акцентами образа стали роскошные изумруды и бриллианты от Chopard. Финальный штрих — туфли-«невидимки» на экстремально высоких шпильках.

Виктория Боня редко говорит о своей личной жизни, но не так давно она была замечена в компании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруаном Феллайни. Какие отношения объединяют ведущую и спортсмена — читайте в материале Passion.ru.