Викторию Боню застали с новым бойфрендом
В начале прошлого года популярная модель и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня шокировала поклонников, сообщив о расставании с гражданским супругом и отцом 5-летней дочери Анджелины — ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Долгое время знаменитость скрывала подробности личной жизни, периодически интригуя подписчиков рассказами о новом мужчине и его подарках. В середине осени фолловеры Бони предположили, что ее новым бойфрендом стал полузащитник футбольной команды «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни.
Накануне в Сети появилось видео, на котором Виктория Боня запечатлена в компании спортсмена. Поклонники модели предположили, что пара отлично провела время в ресторане во время романтического ужина.
Напомним, в одном из прямых эфиров в социальной сети Виктория Боня сообщила, что ее сердце принадлежит итальянцу по имени Фредерико, однако через некоторое время модель опровергла собственные слова. В интервью журналу «Дом-2» телеведущая приоткрыла завесу тайны над своим избранником: «И у него, и у меня очень активная жизнь, он тоже известный человек. Поэтому если свободное время есть, то мы можем просто поспать днем вместе. Конечно, ходим в рестораны, гуляем по парку, держась за руки».
Фото: instagram