Слухи об отношениях модели и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни подтвердились.

В начале прошлого года популярная модель и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня шокировала поклонников, сообщив о расставании с гражданским супругом и отцом 5-летней дочери Анджелины — ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Долгое время знаменитость скрывала подробности личной жизни, периодически интригуя подписчиков рассказами о новом мужчине и его подарках. В середине осени фолловеры Бони предположили, что ее новым бойфрендом стал полузащитник футбольной команды «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни.

Накануне в Сети появилось видео, на котором Виктория Боня запечатлена в компании спортсмена. Поклонники модели предположили, что пара отлично провела время в ресторане во время романтического ужина.