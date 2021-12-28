Контракт с Puma на 2,2 млн долларов сделал Ромео Бекхэма самым богатым ребенком в семье

Ромео Бекхэм делает успехи не только на футбольном поле, но и за его пределами. Молодой футболист заполучил выгодный контракт с Puma, оценивающийся в 2,2 млн долларов, пишет издание The Sun.

Инсайдеры сообщают, что сделка стала первым крупным из намеченных контрактов Ромео. И после его подписания он стал самым богатым из детей своих знаменитых родителей. «Ромео действительно трудолюбив. И, кроме отличной игры, он показывает целеустремленность и в других видах деятельности», — цитирует издание собеседника.

Дэвид Бекхэм более 20 лет сотрудничал с Adidas, и в звездном семействе надеются, что контракт Ромео с Puma будет таким же долгосрочным. Летом Ромео Бекхэм работал с Yves Saint Laurent. Модный дом тогда проявил искреннюю заинтересованность в нем как в модели.

Напомним, что Ромео — второй ребенок в семье Дэвида и Виктории. Их старший сын, 22-летний Бруклин, живет в США, а 16-летний Круз и 10-летняя Харпер — с родителями, они еще школьники.