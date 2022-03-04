Виктория Бекхэм померилась стилем с самой королевой Испании: голосуйте, кто круче
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Свою стильную сторону миссис Бекхэм, определенно, знает и активно использует в продвижении собственного бренда. Так, например, недавно дизайнер вышла к папарацци, выставив новинку — вместительную сумку-ведро. Аксессуар дополнил образ на базе платья-рубашки с брутальными накладными карманами, акцентирующим талию поясом и эффектным разрезом.
Запомните трюк Бекхэм: чинный total black и туфли самых броских оттенков. В данном случае — жгуче-алые.
Если Виктория Бекхэм поддерживает исключительно свой бренд, то королева Летиция уделяет внимание локальному испанскому производству. Один из ее любимых нарядов — платье-рубашка Leyre Doueil с акцентными золотистыми пуговицами и контрастным текстильным поясом. Образ ее величества для одного из важных визитов в Мадриде дополняли обожаемые ею туфли-слингбэки Carolina Herrera и элегантная сумка.
Eastnews
Globallook
Не так давно Виктория Бекхэм наведалась в гости к коллегам. В рамках Недели моды в Париже дизайнер посетила показ Saint Laurent. Вики была без мужа, зато сын с нее глаз не спускал. Еще бы! Красотка-мама пришла на шоу в латексных брюках цвета острого перца. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook