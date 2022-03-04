Виктория Бекхэм померилась стилем с самой королевой Испании: голосуйте, кто круче

Не так давно Виктория Бекхэм наведалась в гости к коллегам. В рамках Недели моды в Париже дизайнер посетила показ Saint Laurent. Вики была без мужа, зато сын с нее глаз не спускал. Еще бы! Красотка-мама пришла на шоу в латексных брюках цвета острого перца. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.