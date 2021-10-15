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Виктория Бекхэм нашла самое соблазнительное платье для свидания с мужем
Всю неделю Виктория Бекхэм радует своими появлениями — видимо, в честь запуска собственной бьюти-линейки звезда решила оккупировать все заголовки прессы. После важного проекта и Недели моды дизайнер не останавливается — снимается в телешоу, активно ведет блог и занимается подготовкой новых капсульных коллекций. Во внушительном списке дел не забывает найти и время для мужа, с которым недавно отправилась на свидание.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Eastnews
Вики знает не понаслышке, как заставить сердце супруга биться чаще. Полезный навык, когда твой возлюбленный — один из самых желанных мужчин мира. Миссис Бекхэм подчеркнула изгибы безукоризненным черным миди-платьем на одно плечо. Своим выходом дизайнер намекнула, что скоро выпустит коллекцию ультраоблегающих вещей. Дополнили образ лимонные лодочки на высоких шпильках, легендарная сумка Pouch от Bottega Veneta и крупные солнцезащитные очки-маска. Берите на заметку способ обыграть total black!
Ранее Виктория Бекхэм показывала, как миксовать сочные оттенки в осенних образах. А заодно заявила, что вельвет и колор-блок снова в тренде. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook