Виктория Бекхэм нашла самое соблазнительное платье для свидания с мужем

Вики знает не понаслышке, как заставить сердце супруга биться чаще. Полезный навык, когда твой возлюбленный — один из самых желанных мужчин мира. Миссис Бекхэм подчеркнула изгибы безукоризненным черным миди-платьем на одно плечо. Своим выходом дизайнер намекнула, что скоро выпустит коллекцию ультраоблегающих вещей. Дополнили образ лимонные лодочки на высоких шпильках, легендарная сумка Pouch от Bottega Veneta и крупные солнцезащитные очки-маска. Берите на заметку способ обыграть total black!

Ранее Виктория Бекхэм показывала, как миксовать сочные оттенки в осенних образах. А заодно заявила, что вельвет и колор-блок снова в тренде. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.