Весна в городе: 57-летняя Сандра Буллок похвасталась прессом в микротопе
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Фото: Globallook
57-летняя Сандра Буллок не изменяет своим стильным традициям. Знаменитая красавица часто выбирает элегантные и легкие наряды, которые как раз под стать весеннему настроению.
Папарацци поймали актрису на пути в студию, куда звезда спешила на съемки нового выпуска The Late Show со Стивеном Колбертом.
Сандра выбрала утонченный oversize-жакет пудрово-розового оттенка. Актриса также примерила самую желанную модную тенденцию — микротоп. Образ дополнили удлиненные брюки с яркими цветными вставками. Завершающий штрих — минималистичные туфли-лодочки.
Фото: Globallook
Топы-бра и другие элементы белья — один из самых соблазнительных трендов сезона. Многие звезды и именитые трендсеттеры уже успели облюбовать горячую модную тенденцию. Ранее мы обсуждали появление на красных дорожках Дакоты Джонсон, Деми Мур и других знаменитых красоток в одних бра. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / Globallook