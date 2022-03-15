Весна в городе: 57-летняя Сандра Буллок похвасталась прессом в микротопе

57-летняя Сандра Буллок не изменяет своим стильным традициям. Знаменитая красавица часто выбирает элегантные и легкие наряды, которые как раз под стать весеннему настроению.

Папарацци поймали актрису на пути в студию, куда звезда спешила на съемки нового выпуска The Late Show со Стивеном Колбертом.

Сандра выбрала утонченный oversize-жакет пудрово-розового оттенка. Актриса также примерила самую желанную модную тенденцию — микротоп. Образ дополнили удлиненные брюки с яркими цветными вставками. Завершающий штрих — минималистичные туфли-лодочки.