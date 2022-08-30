Верная пара: стилист перечислил самые модные фасоны брюк на осень 2022 года

Да здравствует клеш!

Этот фасон вновь укрепляет свои позиции в авангарде моды — советую не выпускать его из виду! Вариаций на тему много: от моделей из легких костюмных тканей на раннюю осень и межсезонье до кожаных и шерстяных для встречи с холодами. Расклешенные от колен брюки с высокой линией талии сделают ноги бесконечными и подчеркнут бедра. Клеш от бедра, в свою очередь, поможет стать визуально стройнее и выше.