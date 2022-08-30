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Мода
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Верная пара: стилист перечислил самые модные фасоны брюк на осень 2022 года

Безупречно скроенные брюки — настоящий трофей любого шопинга, поэтому этот модный квест мы объявляем открытым. Читательницам Passion.ru стилист модного бренда Emka Владимир Казарян раскрыл все карты сразу и перечислил самые актуальные фасоны на осень. Спойлер: скучно не будет!
Верная пара: стилист перечислил самые модные фасоны брюк на осень 2022 года

Владимир Казарян

Стилист модного бренда Emka

Да здравствует клеш!

Этот фасон вновь укрепляет свои позиции в авангарде моды — советую не выпускать его из виду! Вариаций на тему много: от моделей из легких костюмных тканей на раннюю осень и межсезонье до кожаных и шерстяных для встречи с холодами. Расклешенные от колен брюки с высокой линией талии сделают ноги бесконечными и подчеркнут бедра. Клеш от бедра, в свою очередь, поможет стать визуально стройнее и выше.

Emka

Пресс-служба

You Wanna

Пресс-служба

Спускаемся ниже

Пламенный привет из нулевых — низкая посадка, которая наращивает популярность ускоренными темпами. Экстремально дерзкие фасоны брюк, пояс которых нарочито небрежно сползает на бедра и приоткрывает нижнее белье, предлагаю оставить для смелых. На каждый день выбирайте более сдержанные модели и миксуйте их с базовыми водолазками, удлиненными рубашками, тренчами и жакетами оверсайз.

Nude Story

Пресс-служба

Nude Story

Пресс-служба

Больше цвета

Яркая палитра повышает градус стиля даже самых лаконичных моделей. Продлевайте летнее настроение, добавляя сочные оттенки в гардероб! Микстурой от сезонной хандры станут травянистый оттенок, насыщенный лазурный, лавандовый и электрик.

Studio 29

Пресс-служба

Emka

Пресс-служба

Вокруг коротких юбок и платьев вращается наибольшее количество стереотипов. Стилист и модный блогер Лена Червова взялась развенчивать распространенные мифы и сделала вывод, что мини все возрасты покорны. Рекомендации эксперта ищите в материале Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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