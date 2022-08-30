Верная пара: стилист перечислил самые модные фасоны брюк на осень 2022 года
Владимир Казарян
Стилист модного бренда Emka
Да здравствует клеш!
Этот фасон вновь укрепляет свои позиции в авангарде моды — советую не выпускать его из виду! Вариаций на тему много: от моделей из легких костюмных тканей на раннюю осень и межсезонье до кожаных и шерстяных для встречи с холодами. Расклешенные от колен брюки с высокой линией талии сделают ноги бесконечными и подчеркнут бедра. Клеш от бедра, в свою очередь, поможет стать визуально стройнее и выше.
Emka
Пресс-служба
You Wanna
Пресс-служба
Спускаемся ниже
Пламенный привет из нулевых — низкая посадка, которая наращивает популярность ускоренными темпами. Экстремально дерзкие фасоны брюк, пояс которых нарочито небрежно сползает на бедра и приоткрывает нижнее белье, предлагаю оставить для смелых. На каждый день выбирайте более сдержанные модели и миксуйте их с базовыми водолазками, удлиненными рубашками, тренчами и жакетами оверсайз.
Nude Story
Пресс-служба
Nude Story
Пресс-служба
Больше цвета
Яркая палитра повышает градус стиля даже самых лаконичных моделей. Продлевайте летнее настроение, добавляя сочные оттенки в гардероб! Микстурой от сезонной хандры станут травянистый оттенок, насыщенный лазурный, лавандовый и электрик.
Studio 29
Пресс-служба
Emka
Пресс-служба
Вокруг коротких юбок и платьев вращается наибольшее количество стереотипов. Стилист и модный блогер Лена Червова взялась развенчивать распространенные мифы и сделала вывод, что мини все возрасты покорны. Рекомендации эксперта ищите в материале Passion.ru.
Фото: пресс-служба