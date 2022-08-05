Разрыв шаблона: стилист рассказала, как носить длину мини в любом возрасте
Для того, чтобы носить мини в любом возрасте надо выбрать удачную длину и посадку. Все зависит от типа фигуры и длины ног. Идеальный вариант мини — до середины бедра и на высокой посадке.
Лена Червова
Стилист и модный блогер
Мини + акцентная блуза
В гардеробе каждой девушки должна быть хотя бы одна элегантная женская блузка из лоснящегося атласа или шелка. Проверено: они подходят женщинам любого возраста и всегда удачно акцентируют образы. Попробуйте примерить модель полуприлегающего или объемного силуэта с эффектными деталями.
Фото: Архивы пресс-служб
Мини + жакет
Ослабить внимание к длине поможет объемный верх. Жакет oversize — всегда верное и актуальное решение. Идея для смелых — вариант с броскими вставками: рюшами или перьями.
Кстати, с укороченными моделями экстремальная длина тоже смотрится максимально стильно. Протестировать легко: наденьте трикотажное платье в паре кроп-жакетом.
Мини + свитер
Это сочетание давно облюбовали инфлюенсеры со всего мира. Не зря: выглядит оно всегда женственно. Объемный трикотажный джемпер в паре с облегающей юбкой любого базового цвета гарантирует вау-эффект.
Фото: Архивы пресс-служб
Акцент на принте + база
Не стоит забывать, что мини — сам по себе акцент любого образа. Для того, чтобы подчеркнуть ноги, можно выбрать модель с ярким принтом. У современной моды почти нет рамок в сочетании стилей, фактур и цветов, поэтому насыщенные оттенки, нестандартные узоры и пайетки давно вышли за пределы вечеринок и обосновались в повседневном гардеробе.
Фото: архивы пресс-служб