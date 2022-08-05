Разрыв шаблона: стилист рассказала, как носить длину мини в любом возрасте

Мини + жакет

Ослабить внимание к длине поможет объемный верх. Жакет oversize — всегда верное и актуальное решение. Идея для смелых — вариант с броскими вставками: рюшами или перьями.

Кстати, с укороченными моделями экстремальная длина тоже смотрится максимально стильно. Протестировать легко: наденьте трикотажное платье в паре кроп-жакетом.

Мини + свитер

Это сочетание давно облюбовали инфлюенсеры со всего мира. Не зря: выглядит оно всегда женственно. Объемный трикотажный джемпер в паре с облегающей юбкой любого базового цвета гарантирует вау-эффект.