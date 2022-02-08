Вера Брежнева устроила жаркие танцы в крошечном (и очень нескромном) платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @veravera
Брежнева поделилась бэкстейдж-видео с новой съемки, на котором энергично отплясывает в миниатюрном платье на одно плечо. Дерзкий разрез сбоку, драматичная линия плеча и эффектная искусственная кожа — новый взгляд на то самое маленькое черное платье, о котором твердят все стилисты как об идеальной базе. Дополнили образ эффектные туфли-слингбэки с многоярусными завязками и каблуками рискованной высоты. Последний штрих — акцентные серьги-хупы, с которыми певица практически не расстается.
Ранее мы обсуждали, как нескучно обыграть маленькое черное платье и где купить актуальный вариант на несколько сезонов вперед. Явки, пароли и вдохновляющие примеры звезд и инфлюенсеров ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @veravera