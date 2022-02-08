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Вера Брежнева устроила жаркие танцы в крошечном (и очень нескромном) платье

Не так давно Вера Брежнева отметила сороковой юбилей, и поклонникам в это трудно поверить. Певица хвастается безупречной формой, устраивает жаркие танцы, носит одежду экстремально короткой длины и самые крошечные бикини. В преддверии Дня всех влюбленных советуем обратить внимание на новый образ артистки, который пригодится вам, даже если романтическое свидание состоится дома.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Instagram @veravera

Брежнева поделилась бэкстейдж-видео с новой съемки, на котором энергично отплясывает в миниатюрном платье на одно плечо. Дерзкий разрез сбоку, драматичная линия плеча и эффектная искусственная кожа — новый взгляд на то самое маленькое черное платье, о котором твердят все стилисты как об идеальной базе. Дополнили образ эффектные туфли-слингбэки с многоярусными завязками и каблуками рискованной высоты. Последний штрих — акцентные серьги-хупы, с которыми певица практически не расстается.

Ранее мы обсуждали, как нескучно обыграть маленькое черное платье и где купить актуальный вариант на несколько сезонов вперед. Явки, пароли и вдохновляющие примеры звезд и инфлюенсеров ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Instagram @veravera

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