Вера Брежнева устроила жаркие танцы в крошечном (и очень нескромном) платье

Брежнева поделилась бэкстейдж-видео с новой съемки, на котором энергично отплясывает в миниатюрном платье на одно плечо. Дерзкий разрез сбоку, драматичная линия плеча и эффектная искусственная кожа — новый взгляд на то самое маленькое черное платье, о котором твердят все стилисты как об идеальной базе. Дополнили образ эффектные туфли-слингбэки с многоярусными завязками и каблуками рискованной высоты. Последний штрих — акцентные серьги-хупы, с которыми певица практически не расстается.