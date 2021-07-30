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В купальнике на ужин? Кейт Мосс показала модный трюк для отпуска

У Кейт Мосс насыщенный график: вначале она становится лицом бренда Ким Кардашьян, затем гуляет с ней по Риму, а теперь — отдыхает на Ибице в компании друзей. Где, как не на главном курорте Европы, выгуливать полупрозрачные платья и ключевые тенденции лета. В ресторан в купальнике? Для Мосс — легко! А как — смотрим и запоминаем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Мосс

Фото: Eastnews

Кейт в своем репертуаре: как в девяностых супермодель щеголяла в «голых» платьях, не оставляющих места для фантазии, так и сейчас. С корабля на бал, вернее, с пляжа в ресторан звезда подиума отправилась в летящем платье-халате из полупрозрачного шифона цвета ягод, которое надела поверх слитного купальника. Отчасти даже любопытно видеть Мосс не в черном, без безупречно скроенных жакетов и леопардовой шубы. Дополнили образ в стиле бохо-шик сандалии-гладиаторы и вместительная сумка из рафии.

Не так давно Анастасия Решетова показала, как превратить слитный купальник в главную деталь стильного образа для вечеринки у бассейна. Получилось эффектно, а как это сделать — ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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