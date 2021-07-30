В купальнике на ужин? Кейт Мосс показала модный трюк для отпуска

Кейт в своем репертуаре: как в девяностых супермодель щеголяла в «голых» платьях, не оставляющих места для фантазии, так и сейчас. С корабля на бал, вернее, с пляжа в ресторан звезда подиума отправилась в летящем платье-халате из полупрозрачного шифона цвета ягод, которое надела поверх слитного купальника. Отчасти даже любопытно видеть Мосс не в черном, без безупречно скроенных жакетов и леопардовой шубы. Дополнили образ в стиле бохо-шик сандалии-гладиаторы и вместительная сумка из рафии.

Не так давно Анастасия Решетова показала, как превратить слитный купальник в главную деталь стильного образа для вечеринки у бассейна. Получилось эффектно, а как это сделать — ищите в материале Passion.ru.