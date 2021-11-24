passion.ru
1 мин.

Вера Брежнева примерила образ Жаклин Кеннеди со шляпкой-таблеткой

В промозглые ноябрьские дни Вера Брежнева взялась поднимать настроение общением с друзьями. А так как приятели звезды — дизайнеры по совместительству, то и без шопинга не обошлось. Под прицелом оказался бутик головных уборов, а в блоге звезды появился целый парад бейсболок и эффектных шляпок, которые заставят полюбить себя даже ярых противников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Вера Брежнева

Фото: Instagram @veravera

Певица разбавила повседневный casual из джемпера цвета морской волны и джинсов акцентными аксессуарами. Выбор был не из легких: первый лот — шляпка-таблетка в духе тех, что носила Жаклин Кеннеди в шестидесятых. Впрочем, свою актуальность ретро-силуэт не потерял и сегодня: уверены, Джеки бы точно оценила форму и щедрую россыпь кристаллов. Затем в ход пошли остромодные панамы, которые бьют все рекорды популярности в этом сезоне, и кепи.

Блеску головных уборов вторит подарок Константина Меладзе — роскошное кольцо Bvlgari Serpenti из 18-каратного белого золота, украшенное сплошным бриллиантовым паве. Стоимость — нескромная: более 1,7 миллиона рублей.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Фото: Instagram @veravera

Ранее мы обсуждали, какие головные уборы будут актуальны на остаток осени и холодную зиму. 10 стильных вариантов и удачные образы звезд и инфлюенсеров ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @veravera

Новости партнеров
О чем говорят