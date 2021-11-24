Вера Брежнева примерила образ Жаклин Кеннеди со шляпкой-таблеткой

Певица разбавила повседневный casual из джемпера цвета морской волны и джинсов акцентными аксессуарами. Выбор был не из легких: первый лот — шляпка-таблетка в духе тех, что носила Жаклин Кеннеди в шестидесятых. Впрочем, свою актуальность ретро-силуэт не потерял и сегодня: уверены, Джеки бы точно оценила форму и щедрую россыпь кристаллов. Затем в ход пошли остромодные панамы, которые бьют все рекорды популярности в этом сезоне, и кепи.

Блеску головных уборов вторит подарок Константина Меладзе — роскошное кольцо Bvlgari Serpenti из 18-каратного белого золота, украшенное сплошным бриллиантовым паве. Стоимость — нескромная: более 1,7 миллиона рублей.