Вера Брежнева примерила образ Жаклин Кеннеди со шляпкой-таблеткой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @veravera
Певица разбавила повседневный casual из джемпера цвета морской волны и джинсов акцентными аксессуарами. Выбор был не из легких: первый лот — шляпка-таблетка в духе тех, что носила Жаклин Кеннеди в шестидесятых. Впрочем, свою актуальность ретро-силуэт не потерял и сегодня: уверены, Джеки бы точно оценила форму и щедрую россыпь кристаллов. Затем в ход пошли остромодные панамы, которые бьют все рекорды популярности в этом сезоне, и кепи.
Блеску головных уборов вторит подарок Константина Меладзе — роскошное кольцо Bvlgari Serpenti из 18-каратного белого золота, украшенное сплошным бриллиантовым паве. Стоимость — нескромная: более 1,7 миллиона рублей.
Фото: Instagram @veravera
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Фото: Instagram @veravera