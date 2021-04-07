Вера Брежнева примерила костюм от российского бренда за 38 000 рублей

Ранее мы рассказывали, как знаменитые модницы носят брючные костюмы. Ирина Шейк выбирает самые брутальные вариации на тему, а испанская королева Летиция неустанно экспериментирует с цветом. Чтобы не отставать от звезд и всегда быть в тренде, мы сделали подборку самых актуальных вещей весны 2021. Подробнее читайте на Passion.ru