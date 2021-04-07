Вера Брежнева примерила костюм от российского бренда за 38 000 рублей
Фото: Instagram @ververa
Главным элементом весеннего аутфита звезды стала двойка расслабленного силуэта от отечественного бренда Mysesons. Ультрамодная обновка цвета подснежников обошлась ей в 38 000 рублей. Акцентным дополнением образа стала всеми желанная и любимая сумка Re-Edition 2000 от Prada, за которой сейчас ведется настоящая модная охота. Кстати, приобрести аксессуар можно 57 000 рублей. Расслабить образ с power suit Брежнева взялась с помощью базового микротопа. Деталь показывает идеальную совместимость с блейзером «плечистого» силуэта.
Ранее мы рассказывали, как знаменитые модницы носят брючные костюмы. Ирина Шейк выбирает самые брутальные вариации на тему, а испанская королева Летиция неустанно экспериментирует с цветом. Чтобы не отставать от звезд и всегда быть в тренде, мы сделали подборку самых актуальных вещей весны 2021. Подробнее читайте на Passion.ru
Фото: Instagram @ververa
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