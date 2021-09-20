passion.ru
1 мин.

Вера Брежнева показала самый модный блейзер осени — где его купить

Вера Брежнева за последние несколько лет стала настоящим трендсеттером и уж точно заслужила статус одной из самых стильных знаменитостей. Референсами для шопинга, по всей видимости, служат образы модели Роузи Хантингтон-Уайтли, которая выбирает минимализм, «чистые» цвета и лаконичные формы. Брежнева показала, как стильно сыграть на контрасте черного и белого — смотрим и запоминаем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Вера Брежнева

Фото: Instagram @veravera

Певица выстроила аутфит вокруг базового трикотажного топа и кипенно-белой юбки-футляра — с завышенной линией талии и актуальной длиной мидакси. К комплекту — безукоризненно скроенный однобортный блейзер гиперобъемного силуэта. Такая модель определенно претендует на место и в вашем гардеробе (если, конечно, вы все еще ей не обзавелись). Дополнили образ мюли, вместительная сумка и неизменные солнцезащитные очки в оправе трапециевидной формы.

Вера Брежнева / Instagram @veravera

Образ Веры Брежневой собрал завидное количество комплиментов в Сети, и мы предлагаем повторить успех. Добавьте в wish-лист безупречный «плечистый» блейзер и он тут же преобразит любой аутфит — повседневный и не только.

1 / 4

Lime, 7 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее мы рассказывали о ключевых тенденциях осеннего сезона. Подробный модный гид и практические советы ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @veravera / Архивы пресс-служб