Вера Брежнева показала самый модный блейзер осени — где его купить

Певица выстроила аутфит вокруг базового трикотажного топа и кипенно-белой юбки-футляра — с завышенной линией талии и актуальной длиной мидакси. К комплекту — безукоризненно скроенный однобортный блейзер гиперобъемного силуэта. Такая модель определенно претендует на место и в вашем гардеробе (если, конечно, вы все еще ей не обзавелись). Дополнили образ мюли, вместительная сумка и неизменные солнцезащитные очки в оправе трапециевидной формы.