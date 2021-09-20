Вера Брежнева показала самый модный блейзер осени — где его купить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @veravera
Певица выстроила аутфит вокруг базового трикотажного топа и кипенно-белой юбки-футляра — с завышенной линией талии и актуальной длиной мидакси. К комплекту — безукоризненно скроенный однобортный блейзер гиперобъемного силуэта. Такая модель определенно претендует на место и в вашем гардеробе (если, конечно, вы все еще ей не обзавелись). Дополнили образ мюли, вместительная сумка и неизменные солнцезащитные очки в оправе трапециевидной формы.
Образ Веры Брежневой собрал завидное количество комплиментов в Сети, и мы предлагаем повторить успех. Добавьте в wish-лист безупречный «плечистый» блейзер и он тут же преобразит любой аутфит — повседневный и не только.
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее мы рассказывали о ключевых тенденциях осеннего сезона. Подробный модный гид и практические советы ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @veravera / Архивы пресс-служб