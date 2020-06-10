Вера Брежнева блеснула стройной фигурой в кожаных брюках-капри и облегающем топе

Вера Брежнева не покидает топ первых модниц Instagram и часто демонстрирует эффектные аутфиты, уверенно балансируя на грани элегантности и спортшика. Какие лайфхаки певицы стоит взять на вооружение? Их Passion.ru разобрал на примере трех простых и стильных образов, которые легко сможет повторить каждая.

Фото: Instagram

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