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Вера Брежнева блеснула стройной фигурой в кожаных брюках-капри и облегающем топе

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Вера Брежнева примерила кожаные брюки-капри

Фото: Instagram @ververa

Вера Брежнева показала, как построить эффектный образ на основе монохромного черного цвета. 38-летняя певица сделала ставку на игре текстур, совместив дерзкую кожу и трикотаж, а заодно — блеснула стройной фигурой.

Звезда составила total-black-образ и наглядно продемонстрировала, как не заскучать от базового цвета. В основе — широкие кожаные брюки-капри, которые выглядят веьма брутально на хрупкой талии. К ним артистка подобрала облегающий топ-халтер, сбалансировавший oversize и подчеркнувший силуэт. Комплект дополнен черным блейзером, который Брежнева скинула с плеч и предпочла держать в руке — жаркая июньская погода в столице сводит количество одежды к минимуму. В завершение образа — массивные белоснежные кеды в духе баскетбольной классики и пара акцентных украшений — золотая цепочка с круглым кулоном, серьги-кольца и часы на кожаном ремешке.

Вера Брежнева не покидает топ первых модниц Instagram и часто демонстрирует эффектные аутфиты, уверенно балансируя на грани элегантности и спортшика. Какие лайфхаки певицы стоит взять на вооружение? Их Passion.ru разобрал на примере трех простых и стильных образов, которые легко сможет повторить каждая.

Фото: Instagram

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