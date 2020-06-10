Вера Брежнева блеснула стройной фигурой в кожаных брюках-капри и облегающем топе
Фото: Instagram @ververa
Звезда составила total-black-образ и наглядно продемонстрировала, как не заскучать от базового цвета. В основе — широкие кожаные брюки-капри, которые выглядят веьма брутально на хрупкой талии. К ним артистка подобрала облегающий топ-халтер, сбалансировавший oversize и подчеркнувший силуэт. Комплект дополнен черным блейзером, который Брежнева скинула с плеч и предпочла держать в руке — жаркая июньская погода в столице сводит количество одежды к минимуму. В завершение образа — массивные белоснежные кеды в духе баскетбольной классики и пара акцентных украшений — золотая цепочка с круглым кулоном, серьги-кольца и часы на кожаном ремешке.
Вера Брежнева не покидает топ первых модниц Instagram и часто демонстрирует эффектные аутфиты, уверенно балансируя на грани элегантности и спортшика. Какие лайфхаки певицы стоит взять на вооружение? Их Passion.ru разобрал на примере трех простых и стильных образов, которые легко сможет повторить каждая.
Фото: Instagram
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