Вечерняя сумочка принцессы Дианы ушла с молотка за миллион рублей
Фото: Dpa
Сумка-пошет, щедро декорированная серебристыми кристаллами, шла в комплекте с запиской, написанной монаршей особой от руки. «Дорогая Энджела. Я была тронута получить твое приглашение. Я рада помочь тебе. Пускай твоему благотворительному ужину и аукциону сопутствует удача» — гласит письмо, составленное Дианой 3 февраля 1997 года — за 6 месяцев до ее гибели. Тогда принцесса передала аксессуар на благотворительность, а деньги с его продажи должны были пойти на нужды бездомных людей.
Сумочка, размеры которой всего 22,5 на 33,5 сантиметров, создала немалый ажиотаж. На онлайн-аукционе в Соединенных Штатах она ушла с молотка за приличную сумму — £10 000 (около 988 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), как сообщает Daily Mail.
Диана Спенсер является иконой стиля и по сей день. Примечательно, что ее модными лайхаками пользуются и фэшионистки, и селебрити, и молодые монаршие особы. В числе последних — и супруга ее сына, принца Уильяма, Кейт Миддлтон. Как герцогиня Кембриджская копирует образы принцессы Уэльской — читайте на Passion.ru.
Фото: Dpa
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