Вечерняя сумочка принцессы Дианы ушла с молотка за миллион рублей

Диана Спенсер является иконой стиля и по сей день. Примечательно, что ее модными лайхаками пользуются и фэшионистки, и селебрити, и молодые монаршие особы. В числе последних — и супруга ее сына, принца Уильяма, Кейт Миддлтон. Как герцогиня Кембриджская копирует образы принцессы Уэльской — читайте на Passion.ru.

Фото: Dpa

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