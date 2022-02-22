Вау-эффект: Бейонсе выгуляла латексные брюки цвета жгучего перца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
40-летняя Бейонсе не перестает заявлять о своих чувствах к мужу. Несмотря на множество взлетов и падений, пара остается вместе и доказывает, что их любовь может все преодолеть.
Свидание в честь Дня всех влюбленных певица провела по-особенному. Эффектный образ звезды — прямое тому доказательство.
Бейонсе выбрала total look цвета жгучего перца. Верх образа — яркий джемпер с горлом и вырезом в форме сердца на спине. Интригующий наряд дополнили брюки из латекса и туфли на шпильках. Певица добавила к образу серьги-сердца из серебра. Завершающая деталь — эффектная сумочка в форме двух вишен.
Бейонсе по праву может носить звание одной из самых стильных американских певиц. Почти каждый ее образ задает новые тенденции в моде. Ранее мы обсуждали появление исполнительницы в кружевном корсете и мини-шортах. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @beyonce