Вау-эффект: Бейонсе выгуляла латексные брюки цвета жгучего перца

40-летняя Бейонсе не перестает заявлять о своих чувствах к мужу. Несмотря на множество взлетов и падений, пара остается вместе и доказывает, что их любовь может все преодолеть.

Свидание в честь Дня всех влюбленных певица провела по-особенному. Эффектный образ звезды — прямое тому доказательство.

Бейонсе выбрала total look цвета жгучего перца. Верх образа — яркий джемпер с горлом и вырезом в форме сердца на спине. Интригующий наряд дополнили брюки из латекса и туфли на шпильках. Певица добавила к образу серьги-сердца из серебра. Завершающая деталь — эффектная сумочка в форме двух вишен.