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Вау-эффект: Бейонсе выгуляла латексные брюки цвета жгучего перца

Певица Бейонсе обожает своего мужа — рэпера Jay-Z. Исполнительница часто делится их совместными фотографиями, и на этот раз она показала свой образ для романтического свидания. Звезда продемонстрировала чувственный look, в который она буквально вложила всю свою любовь. На примере наряда звезды учимся выбирать аутфиты для особенных случаев!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бейонсе

Фото: Globallook

40-летняя Бейонсе не перестает заявлять о своих чувствах к мужу. Несмотря на множество взлетов и падений, пара остается вместе и доказывает, что их любовь может все преодолеть.

Свидание в честь Дня всех влюбленных певица провела по-особенному. Эффектный образ звезды — прямое тому доказательство.

Бейонсе выбрала total look цвета жгучего перца. Верх образа — яркий джемпер с горлом и вырезом в форме сердца на спине. Интригующий наряд дополнили брюки из латекса и туфли на шпильках. Певица добавила к образу серьги-сердца из серебра. Завершающая деталь — эффектная сумочка в форме двух вишен.

Бейонсе по праву может носить звание одной из самых стильных американских певиц. Почти каждый ее образ задает новые тенденции в моде. Ранее мы обсуждали появление исполнительницы в кружевном корсете и мини-шортах. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @beyonce

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